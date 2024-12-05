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Romanya'da Seçim Koalisyonu

Romanya\'da Seçim Koalisyonu

Romanya'da NATO ve AB yanlısı partiler, bağımsız aday Georgescu'ya karşı birleşti.

05.12.2024 12:48
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Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu öncesinde, ülkedeki Batı ve NATO yanlısı sağ ve sol partiler birlikte hareket etme kararı aldı.

Romanya'da 8 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, halk NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ile merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi arasında seçim yapacak.

Georgescu'nun anketlerde ilk sırada gösterilmesinin ardından, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğini savunan Sosyal Demokrat Parti (PSD), Ulusal Liberal Parti (PNL), Romanya'nın Kurtuluşu İçin Birlik (USR) ve Romanya Macarlarının Demokratik Birliği (UDMR) bir araya geldi.

Koalisyon kararı alan söz konusu partilerden yapılan ortak açıklamada, ülkeyi AB ve NATO yolunda tutma sözü verilirken seçmenlere pazar günü ülkenin çıkarlarını gözetecek yönde oy kullanmaları çağrısında bulunuldu.

İktidar koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokrat Partili (PSD) Başbakan Marcel Ciolacu da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda adaylardan merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Lasconi'yi desteklediğini açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlerde, 4 partinin attığı bu koalisyon adımıyla NATO ve Batı karşıtı Georgescu'yu cumhurbaşkanı seçiminde "saf dışı" bırakmayı hedeflediği belirtildi.

Öte yandan, Georgescu'nun Rusya'nın desteğini aldığı öne sürüldü.

Romanya İstihbarat Servisinin gizliliğini kaldırdığı dosyalara dayandırılan haberlerde, seçim kampanyasını TikTok sosyal medya hesabı üzerinden yürüten Georgescu'nun yabancı ve nüfuslu kişiler tarafından internet üzerinden destek gördüğü belirtilirken Rusya'nın, seçimleri etkilemeye çalıştığı ima edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Romanya'da Seçim Koalisyonu - Son Dakika

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