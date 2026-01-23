Romanya Fahri Konsolosu Vita'dan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye Ziyaret - Son Dakika
Romanya Fahri Konsolosu Vita'dan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye Ziyaret

23.01.2026 11:24  Güncelleme: 14:07
Türkiye Cumhuriyeti Romanya Fahri Konsolosu Vasile Vita, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret ederek, Cluj-Napoca ile ortak projeler ve kültürel iş birlikleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

(ESKİŞEHİR) - Türkiye Cumhuriyeti Romanya Fahri Konsolosu Vasile Vita ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Eskişehir'in kardeş şehri Cluj-Napoca ile hayata geçirilebilecek ortak projeler ele alındı.

Kültürel iş birlikleri, yerel yönetimler arası deneyim paylaşımı ve karşılıklı dayanışmayı güçlendirecek çalışmalar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirildi.

Romanya Fahri Konsolosu Vasile Vita, Eskişehir'e duyduğu hayranlığı dile getirerek, "Sosyal yaşamı, planlı gelişimi ve yerel yönetim vizyonu ile beğeni ile takip ettiğimiz Eskişehir ile Cluj-Napoca arasında kurulacak iş birliklerinin çok değerli ve kalıcı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Sayın Başkan Ayşe Ünlüce'ye nazik ev sahipliği ve vizyoner yaklaşımı için teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ayşe Ünlüce ise kentler arası dostluk bağlarını güçlendiren bu tür temasların son derece kıymetli olduğunu belirterek, "Kardeş şehrimiz Cluj-Napoca ile gerçekleştirebileceğimiz ortak projeler, kültürel ve yerel yönetim iş birlikleri üzerine verimli bir görüşme yaptık. Kentler arası dostluğu güçlendiren, dayanışmayı büyüten bu temasları çok kıymetli buluyoruz. Sayın Vasile Vita'ya dostane yaklaşımı, iş birliği ve nazik ziyareti için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyeti, Dış Politika, Ayşe Ünlüce, Diplomasi, Romanya, Güncel, Son Dakika

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
