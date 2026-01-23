Romanya Fahri Konsolosu Vita'dan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye Ziyaret

(ESKİŞEHİR) - Türkiye Cumhuriyeti Romanya Fahri Konsolosu Vasile Vita ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Eskişehir'in kardeş şehri Cluj-Napoca ile hayata geçirilebilecek ortak projeler ele alındı.

Kültürel iş birlikleri, yerel yönetimler arası deneyim paylaşımı ve karşılıklı dayanışmayı güçlendirecek çalışmalar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirildi.

Romanya Fahri Konsolosu Vasile Vita, Eskişehir'e duyduğu hayranlığı dile getirerek, "Sosyal yaşamı, planlı gelişimi ve yerel yönetim vizyonu ile beğeni ile takip ettiğimiz Eskişehir ile Cluj-Napoca arasında kurulacak iş birliklerinin çok değerli ve kalıcı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Sayın Başkan Ayşe Ünlüce'ye nazik ev sahipliği ve vizyoner yaklaşımı için teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ayşe Ünlüce ise kentler arası dostluk bağlarını güçlendiren bu tür temasların son derece kıymetli olduğunu belirterek, "Kardeş şehrimiz Cluj-Napoca ile gerçekleştirebileceğimiz ortak projeler, kültürel ve yerel yönetim iş birlikleri üzerine verimli bir görüşme yaptık. Kentler arası dostluğu güçlendiren, dayanışmayı büyüten bu temasları çok kıymetli buluyoruz. Sayın Vasile Vita'ya dostane yaklaşımı, iş birliği ve nazik ziyareti için teşekkür ediyorum" diye konuştu.