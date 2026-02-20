Romanya, Gazze için 1000 hasta çocuğu tedavi edecek

Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan, ülkesinin, Gazze'den 1000 hasta çocuğun tedavisini üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

Washington'da katıldığı Gazze Barış Kurulu toplantısında konuşan Dan, ülkesinin kurulda gözlemci konumunda olduğunu belirterek, "Herkes Gazze'de barış, istikrar ve refah istiyor. Ancak asıl soru şu ki, bu konuda nasıl hareket edebiliriz?" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için barış planının kapsamlı ve istikrarlı olduğunu değerlendiren Dan, "Romanya, Gazze'deki hasta çocukların Romanya'da tedavi edilmesi için tahliye uçuşlarının sayısını artırabilir. Bunu daha önce de yaptık. Bunu yeniden 1000 çocuk ve 4 bin aile üyesi için yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Dan, ülkesinin Filistinli öğrencilere burs sağladığına ve bu programı genişletebileceğine işaret ederek, Gazze'deki okulların yeniden inşasına da katkıda bulunabileceklerini aktardı.

Filistin'de kurumların yeniden inşa edilmesi noktasında da tecrübelerini kullanabileceklerini söyleyen Dan, "Filistin ile geleneksel olarak iyi ilişkilerimiz var. Bize güvenebilirsiniz." diye konuştu.

Bu arada, ABD Başkanı Trump, Gazze Barış Kurulunun Washington'da yapılan ilk toplantısında Kazakistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Kuveyt'in toplamda 7 milyar dolardan fazla bağış taahhüt ettiğini açıklamıştı.