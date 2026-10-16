Romanya, Karadeniz'de kayıp 7 kişi için Black Hawk eşliğinde arama yürütüyor

Romanya, Karadeniz kıyısı açıklarında dün insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayan San Marino bayraklı ticari gemideki kayıp 7 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Romanya Acil Durumlar Genel Müfettişliğinden yapılan yazılı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının, Romanya Havacılık Denetleme Dairesi işbirliğinde sabah saatlerinde yeniden başlatıldığı ifade edildi.

Ekiplere Black Hawk tipi helikopterin de eşlik edeceği kaydedilen açıklamada, geminin saldırıya uğradığı bölgede çalışma yürütüleceği belirtildi.

Açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin önceliğinin kayıp 7 kişiye ulaşmak olduğu bildirildi.

Romanya'nın Karadeniz kıyısı açıklarında dün San Marino ve Komorlar bayraklı iki ticari gemiye İHA saldırısı düzenlenmişti.

San Marino bayraklı ticari gemideki 12 kişilik mürettebattan 5'inin kurtarıldığı, 7'sinin ise kayıp olduğu açıklanmış, Komorlar bayraklı geminin mürettebatının tahliye edildiği ve güvende oldukları belirtilmişti.