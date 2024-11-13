Romanya'nın Milli Günü Ankara'da Kutlandı

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Romanya'nın Milli Günü, başkentte düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca'nın ev sahipliğinde Ankara'daki bir otelde düzenlenen resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, askeri yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, Türkiye ile Romanya'nın milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Tinca, burada yaptığı konuşmada, günün anlamına ve Romanya halkı için önemine dikkati çekti.

Türkiye ile Romanya'nın kaderinin uzun yıllardır büyük ölçüde örtüştüğünü vurgulayan Tinca, "Böylece iki ülke arasında muhteşem bir dostluk ve ortaklık ilişkisi için verimli bir zemin oluştu." dedi.

Tinca, bu yıl 1 Aralık'ta, "Milli Gün"de Romanya'da parlamento seçimlerinin yapılacağını aktararak, bunun önemine değindi.

Önümüzdeki dönemde yapılacak seçimlerle ülkesinde yeni bir sayfa açılacağına dikkati çeken Tinca, bunun ülkesinin küresel sahnede üzerine düşen rolü oynamaya devam edeceği yeni bir sayfa olacağına inandığını söyledi.

Büyükelçi Tinca, Ankara ile Bükreş arasında bu yılki üst düzey temaslara işaret ederek, "Bugün Romanya ve Türkiye gerçek, tamamen işlevsel ve oldukça gelişmiş bir stratejik ortaklık geliştirmiştir. Genellikle büyük laflar etmekten kaçınırım ama Türkiye ile ilişkimizin dünya çapında sahip olduğumuz en verimli stratejik ortaklıklardan biri olduğunu iddia etme hakkına sahip olduğumu düşünüyorum." diye konuştu.

Tinca, elçilikteki çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek sözlerine son verdi.