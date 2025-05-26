Romanya'nın Yeni Cumhurbaşkanı Nicusor Dan Göreve Başladı

- Romanya'nın yeni Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, yemin ederek göreve başladı

BÜKREŞ - Romanya'da 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Nicusor Dan, yemin ederek resmen göreve başladı.

Romanya'da Rusya'nın müdahale ettiği iddiasıyla geçtiğimiz yıl yapılan ilk turu iptal edilen ve ülkenin aylarca süren bir siyasi belirsizliğe gömülmesine neden olan cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinden galip ayrılan Avrupa Birliği ve NATO yanlısı siyasetçi Nicusor Dan, parlamentoda yemin ederek resmen göreve başladı. Başkent Bükreş'in eski belediye başkanı olan 55 yaşındaki matematikçi, parlamentodaki yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada Romanya'nın ekonomik sorunlarıyla mücadele etme ve toplumun sesine açık bir cumhurbaşkanı olma sözü verdi.

Konuşmasında Dan, "Rumen devletinin köklü bir değişime ihtiyacı bulunuyor. Sizi, şimdiye kadar gösterdiğiniz toplumsal güçle sürece katılmaya ve Romanya'ın devlet kurumları üzerinde yapıcı bir baskı oluşturmaya davet ediyorum" dedi.

Dan, "Toplumun sesini dinleyen ve bu toplumun çalışma ortağı olan bir cumhurbaşkanı olacağımın teminatını veriyorum" diye konuştu.

"Yatırım ortamına açıklık ve öngörülebilirlik sinyali verilmesi, ulusal çıkarımızadır"

Seçim sürecinde Romanya'nın Batı ile olan bağlarına vurgu yapan, Ukrayna'ya desteği devam ettirme sözü veren ve finansal reformlar gerçekleştireceğini açıklayan Dan, konuşmasında Romanya'nın mali kapasitesinden fazla harcama yaptığına dikkat çekti. Dan, "Romanya'nın mali piyasalara bir istikrar mesajı göndermesi, ülkemizin menfaatine olacaktır. Yatırım ortamına açıklık ve öngörülebilirlik sinyali verilmesi, ulusal çıkarımızadır" diye konuştu.

Bugün yemin ederek göreve başlayan yeni Cumhurbaşkanı Nicusor Dan'ın yeni bir hükümet kurulması için bir kısa süre içerisinde bir başbakan adayı belirlemesi gerekiyor.

Romanya'da cumhurbaşkanları 5 yıl görev yapıyor ve ülkenin ulusal güvenliği ve dış politikasına yön veren önemli yetkilere sahip oluyor.

Seçim iptal edilmişti

2016 yılında yolsuzluklarla mücadele partisi olarak görülen Romanya'yı Kurtar Birliği partisini kuran fakat daha sonra partiden ayrılan Dan, 2020 yılında Bükreş Belediye Başkanlığını kazanmış ve geçtiğimiz yıl, ikinci kez bu göreve seçilmişti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olarak yarışan Dan, seçimin 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci turunda yüzde 53,6 oranında oy alarak aşırı sağcı ve Ukrayna'ya askeri yardıma karşı çıkan rakibi George Simion'u geride bırakmıştı.

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimin ilk turu için geçtiğimiz yıl 24 Kasım'da bir oylama gerçekleştirilmiş fakat bu oylama, Romanya Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilerek geçersiz sayılmıştı. Aşırı sağcı aday Calin Georgescu'nun önde tamamladığı oylama sonrasında Anayasa Mahkemesi, iptal kararı için Rusya'nın seçimlere müdahil olduğuna dair istihbarat bulgularını gerekçe göstermişti.

Anayasa Mahkemesi ayrıca, Rusya'dan destek aldığı öne sürülen Georgescu'nun yeniden aday olmasına da yasak getirmiş ve bu karar, protesto gösterilerine neden olmuştu.

Yaşananlar cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur oylamasında tepki oylarına neden olmuş ve seçimin 4 Mayıs'ta yapılan ilk turunda Georgescu'ya haksızlık yapıldığını savunan aşırı sağcı aday George Simion, yaklaşık yüzde 40 oranında oy alarak zafer kazanmıştı. Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan'ın oy oranı ise yaklaşık yüzde 20 seviyesinde kalmıştı. İlk turda iktidar koalisyonundaki partiler tarafından desteklenen aday olan eski Senatör Crin Antonescu ise az farkla üçüncü olarak seçimi kaybetmiş ve bu durum Başbakan Marcel Ciolacu'nun istifasına ve hükümetin çökmesine neden olmuştu.