Erasmus+ Projesi Kapsamında Romanyalı Öğrenciler Türk El Sanatlarıyla Tanıştı - Son Dakika
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Erasmus+ Projesi Kapsamında Romanyalı Öğrenciler Türk El Sanatlarıyla Tanıştı

Erasmus+ Projesi Kapsamında Romanyalı Öğrenciler Türk El Sanatlarıyla Tanıştı

Erasmus+ projesi kapsamında Sakarya'da misafir edilen Romanyalı lise öğrencileri, Türk el sanatlarından ebruyu deneyimledi. Öğrenciler ayrıca Türk kültürünü yakından gözlemledi ve yöresel oyunlar sergiledi.

28.04.2024 13:00
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Erasmus+ projesi kapsamında Sakarya'da bir hafta boyunca evlerde misafir edilen Romanyalı lise öğrencileri, Türk el sanatlarından ebruyu ilk kez deneyimlemenin heyecanını yaşadı.

Romanya'dan 16 öğrenci ve 4 öğretmen, "Sınırların Ötesinde Öğrenme" isimli Erasmus+ projeleri kapsamında Hendek ilçesindeki Atike Hanım Anadolu Lisesi'nde akranlarıyla buluştu.

Bir hafta boyunca velilerin evlerinde kalarak Türk kültürünü yakından gözlemleyen öğrenciler, akranlarının yardımıyla ilk kez ebru sanatını deneyimledi. Okul bahçesindeki etkinlikte yöresel oyunlarını da sergileyen yabancı öğrenciler ayrıca, akranlarıyla "Erik Dalı" türküsü eşliğinde dans etti.

"Öğretmenleri kendi okullarına gidince ebruyu uygulamak istiyor"

Proje danışmanı İngilizce öğretmeni Emine Paslı, AA muhabirine, Erasmus+ kapsamında gelen Romanyalı öğrencilere Türk kültürünü ve sanatını özellikle göstermek istediklerini bildirdi.

Atölye çalışmasıyla ebruyu deneyimleyen öğrencilerin sanattan çok etkilendiğini anlatan Paslı, "Hatta öğretmenleri kendi okullarına gidince diğer öğrencilerine de aynı etkinliği uygulamak istiyor." dedi.

Romanyalı öğrenci Radu Canstantin Draghicescu da ebrunun çok güzel ve göz alıcı bir sanat olduğunu, ülkelerinde böyle bir şey yapmadıklarını belirterek, kendilerini misafir eden aileye ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Hem kültürlerini gösterdiklerini hem de buradaki kültürü deneyimlediklerini dile getiren Draghicescu, kendisini çok mutlu hissettiğini kaydetti.

" Türkiye'den çok güzel kazanımlarla ülkeme dönüyorum"

Cristiana Andreea Pitic de yanında kaldığı ailenin çok sıcak kanlı ve sevecen olduğunu anlatarak, harika deneyimler kazandığını söyledi.

Ebru sanatını ilk kez burada gördüğünü ifade eden Pitic, "Gerçekten bu sanatı bize gösterdiğiniz, öğrettiğiniz için size minnettarım. Türkiye'den çok güzel kazanımlarla ülkeme dönüyorum." diye konuştu.

Bu sanattan çok etkilendiğini dile getiren Clavdiu Andrei Filip de Türklerin kültürünü çok sevdiğini kaydetti.

Evlerde ağırlanmanın harika olduğunu anlatan Filip, "Şu ana kadar edindiğim en muhteşem tecrübe diyebilirim. Beni kendi çocukları gibi gördüler ve bütün ihtiyaçlarımın karşılandığından emin oldular. Hepsine çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erasmus+ Projesi Kapsamında Romanyalı Öğrenciler Türk El Sanatlarıyla Tanıştı - Son Dakika

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