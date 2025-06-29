RONGJİANG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Rongjiang ilçesinde yeniden yaşanan sel felaketi nedeniyle yerel yetkililer cumartesi günü saat 12.30'dan itibaren geçerli olmak üzere en üst düzey acil sel müdahalesini tekrar devreye soktu.
Son Dakika › Güncel › Rongjiang'da Sel Felaketi: Acil Durum İlan Edildi - Son Dakika
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