Rothschild Bankası'nda Epstein Soruşturması

24.03.2026 18:00
Jeffrey Epstein belgeleri kapsamında Fransa'da Rothschild Bankası'nda arama yapıldı.

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan Jeffrey Epstein belgeleriyle bağlantılı olarak Fransa'da yürütülen soruşturma kapsamında Edmond de Rothschild Bankası'nın Paris merkezinde arama yapıldığı öğrenildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, dosyaya yakın kaynaklar, Fransa'da Ulusal Mali Savcılığın Epstein belgelerinde adı geçen Fransız diplomat Fabrice Aidan hakkındaki yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Kaynaklar, soruşturma kapsamında Edmond de Rothschild Bankası'nın Paris merkezinde 20 Mart'ta arama yapıldığını belirtti.

Rothschild Bankası Genel Müdürü Ariane de Rothschild'in arama yapıldığı sırada bankada bulunduğu ifade edildi.

Edmond de Rothschild Bankası'na yakın bir kaynak, bankanın Ulusal Mali Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında yargıyla işbirliği içinde olduğunu aktardı.

Aynı kaynak, Edmond de Rothschild Bankası'nda 2014-2016'da çalışan Aidan'la ilgili ortaya çıkan şüphelerin ardından banka bünyesinde soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Aidan, savcılık soruşturması kapsamında şubat ayı sonunda ifade vermişti.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

200 belgede Aidan'ın adı geçiyor

Epstein belgelerinin yaklaşık 200'ünde Aidan'ın ismi geçiyor. Belgeler, Fransız diplomatın 2010-2017 döneminde, özellikle New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde görev yaptığı süre boyunca Epstein ile düzenli ve diplomatik bilgi aktarımına dayalı birçok görüşme yaptığını gösteriyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Fransız diplomatın New York'taki görev süresinde çocuk istismarı içeren video sitelerini izlediğine ilişkin şüphelerin bulunduğunu BM'ye bildirdiği, bu kapsamda BM'nin Fransız diplomat hakkında iç soruşturma açtığı ve bunun üzerine Aidan'ın aniden görevinden ayrılarak Fransa'ya döndüğü de basına yansıyan iddialar arasında yer alıyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Epstein belgelerinde adı geçen Aidan'la ilgili yasal süreç başlattıklarını geçen şubatta duyurmuştu.

Aidan hakkında, uygunsuz içerikli siteleri izlediği gerekçesiyle geçen ay ayrıca adli soruşturma başlatılmıştı.

Fabrice Aidan, Fransız enerji şirketi Engie'deki görevinden önce Edmond de Rothschild Bankası'nda çalışmıştı.

Epstein belgelerinde adının geçtiğinin ortaya çıkmasının ardından Aidan, Engie'deki görevinden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA

