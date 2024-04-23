RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Hatay\'da ziyaretler gerçekleştirdi

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hatay'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Şahin, beraberindeki RTÜK Üyesi Deniz Güçer ile Samandağ ilçesinde, Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) tarafından yapılan BUSADER İlkokulu'nu ziyaret etti.

Depremzede çocuklarla sohbet eden Şahin, okulda öğrencilerin hazırladığı gösteriyi izledi.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, okulun ilçeye kazandırılmasını sağlayan BUSADER yönetimine teşekkür etti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun bu yıl 30 yaşına girdiğini belirten Şahin, öğrencilere RTÜK hakkında bilgiler verdi.

Çocuklardan ekranlarda kendilerini rahatsız eden bir şeyle karşılaştıklarında bildirmelerini isteyen Şahin, "Uygun saatlerde sizin için çok güzel çizgi filmler oluyor. O çizgi filmlerinin size uygun olup olmadığını denetleyen bizleriz. Eğer ki onlar içerisinde sizleri rahatsız eden bir şey varsa kendiniz, öğretmeninizi veya annenizi, babanızı uyararak bizlere bilgi verebilirsiniz. Biz o alanın daha temiz, daha düzgün bir ekran olması için elimizden geleni yaparız." dedi.

BUSADER Başkanı Zerrin Özgüle de 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra federasyon olarak afetzedelerin yanlarında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Ziyaret sonunda Şahin ve beraberindekiler, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Etkinliğin ardından Şahin, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'u ziyaret etti.

Daha sonra Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Öntürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Şahin ve beraberindeki heyet, kentteki programları kapsamında Hatay Valiliğini de ziyaret ederek, Vali Mustafa Masatlı ile görüştü.