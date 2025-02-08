RTÜK Başkanı'na Basın Örgütlerinden Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

RTÜK Başkanı'na Basın Örgütlerinden Tepki

Basın örgütleri, RTÜK Başkanı Şahin'in haber bültenlerine yönelik açıklamalarını eleştirdi.

08.02.2025 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Basın örgütleri, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in ana haber bültenlerinde çok sayıda şiddet içeriğine yer verildiği ve haber sunucularının tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorum yaptığı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Şahin'in açıklamasını "kabul edilemez" olarak değerlendirirken; Çağdaş Gazeteciler Derneği, "Basın özgürlüğünü hedef almaktan artık, gazetecileri zapturapt altına almaktan artık vazgeçin" ifadesini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in bugün ana haber bültenleriyle ilgili yaptığı açıklamaya TGC ve ÇGD'den tepki geldi. TGC, şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'de gazetecilik mesleğine müdahale etmeyi alışkanlık haline getiren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu son olarak haber bültenlerinin vatandaşları karamsarlığa düşürdüğünü iddia etmiştir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, haber bültenlerinde vatandaşların karamsarlığa düşürülmek istendiğini ve ülkede olumlu olaylar yaşanmadığı algısının yaratıldığını, spikerlerin ve sunucuların kendi siyasal görüşlerini içeren yorumlarda bulunduklarını belirtmiştir. Ebubekir Şahin'in karamsarlık yaratma iddiasıyla 6112 Sayılı Kanuna dayanarak üst sınırdan ceza uygulanacağını dile getirmesini kabul etmiyoruz.

Kanunun amacı basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü sağlanmasıdır

6112 Sayılı Kanunun amacı kanunda yazılı olduğu üzere basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün sağlanmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir toplumsa, kamuoyunu ilgilendiren tüm olaylar hakkında, halkı objektif ve gerçekleri yansıtacak biçimde aydınlatmanın basının varlık nedeni olduğu bilinmelidir. Halkı olumsuz etkileyen, kamu yararını zedeleyen sorunlarla ilgili olarak iktidarı ve yöneticileri eleştirmek, uyarmak, bu varlık nedeninin olmazsa olmazıdır. Anayasa'nın 28'inci ve 5187 sayılı Basın Yasası'nın 3'üncü maddesi de basının bu görevini düzenler. Haber gerçekse, haber güncelse, yayınlanmasında kamu yararı varsa, içerik doğru ifade ediliyorsa gazeteciler için bu haber yapılır, yayınlanır, sunulur ve yorumlanır.

"Basın özgürlüğü sadece lehte olan olaylar için değil, rahatsız eden fikirler için de uygulanır

Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü sadece lehte olan, haberler, fikirler için değil, aynı zamanda muhalif olan, çarpıcı gelen, rahatsız eden haberler ve fikirler için de uygulanır. Bunlar, çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gerekleridir. Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ni referans göstererek bu özgürlüklerin görev ve sorumluluk yüklediğini de açıklamalarımızda sıklıkla vurguluyoruz.

"RTÜK'ün toplumda çok sesliliği, yurttaşların haber alma hakkını ve kamu yararını gözetmesi gerekir"

İktidara yakın olmayan TV ve radyo kanallarını düzenli olarak cezalandırarak hukuksuzluğu sürdüren RTÜK'ü basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engellemekten vazgeçmeye çağırıyoruz."

ÇGD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Ne yazık ki; adı sansür, ceza ve yasak dışında herhangi bir kelime ile anılmayan RTÜK'ün Başkanı şimdi de haber bültenlerine takmış. Anayasa, kanunlar çok açıktır basın özgürlüğünü hedef almaktan, gazetecileri zapturapt altına almaktan artık vazgeçin! Basın ve ifade özgürlüğü sadece bir kesimin olumlu görüşleri için değil her türlü fikir için gerekliliktir. Mesleğimizin içindeki yaşanabilecek etik tartışmaları kendi sansürcü yaklaşımınıza bahane etmeyin, halkın haber alma hakkına müdahale hevesinizden vazgeçin!"

Kaynak: ANKA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Ebubekir Şahin, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı'na Basın Örgütlerinden Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:02 Beşiktaş, Sivasspor’u deplasmanda 2-0 yendi Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 21:51:35. #1.12#
SON DAKİKA: RTÜK Başkanı'na Basın Örgütlerinden Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.