RTÜK Başkanı Şahin: Murat Kurum'un eşi ücretsiz izin aldı - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Şahin: Murat Kurum'un eşi ücretsiz izin aldı

RTÜK Başkanı Şahin: Murat Kurum\'un eşi ücretsiz izin aldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un ücretsiz izin aldığını açıkladı. Şahin, Şengül Kurum'un etik ve ilkeli bir duruş sergileyerek eşinin yanında olmasında hiçbir mahsur olmadığını belirtti ve yalan yanlış algılarla kurumu ve çalışanlarını yıpratmaya izin vermeyeceklerini vurguladı.

28.03.2024 18:59  Güncelleme: 19:01
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un ücretsiz izin aldığını bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK çalışanı Şengül Kurum'un 1 Nisan'a kadar ücretsiz izin aldığını belirtti.

İsmi verilerek Şengül Kurum'un bilinçli bir şekilde hedef gösterildiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Çalışanımız Sayın Şengül Kurum, etik ve ilkeli bir duruş sergileyerek 1 Nisan 2024'e kadar ücretsiz izin almıştır. Yani idari ve hukuki olarak eşinin yanında bulunmasında hiçbir mahsur yoktur. Hatta ve hatta insani olarak eşine destek vermesi takdir edilecek bir durumdur. İsterseniz bir ara bu ilkesel duruşu sergileyemeyen siyasetçi yakınları ile Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına bakalım. İşiniz gücünüz yalan yanlış algıyı üretip halkımızı kandırmak. Tekrar ediyorum, yalan yanlış algılar, paylaşımlar ve haberlerle kurumumuzu ve güzide çalışanlarımızı yıpratmanıza müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: AA

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