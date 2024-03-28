Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un ücretsiz izin aldığını bildirdi.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK çalışanı Şengül Kurum'un 1 Nisan'a kadar ücretsiz izin aldığını belirtti.
İsmi verilerek Şengül Kurum'un bilinçli bir şekilde hedef gösterildiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:
"Çalışanımız Sayın Şengül Kurum, etik ve ilkeli bir duruş sergileyerek 1 Nisan 2024'e kadar ücretsiz izin almıştır. Yani idari ve hukuki olarak eşinin yanında bulunmasında hiçbir mahsur yoktur. Hatta ve hatta insani olarak eşine destek vermesi takdir edilecek bir durumdur. İsterseniz bir ara bu ilkesel duruşu sergileyemeyen siyasetçi yakınları ile Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına bakalım. İşiniz gücünüz yalan yanlış algıyı üretip halkımızı kandırmak. Tekrar ediyorum, yalan yanlış algılar, paylaşımlar ve haberlerle kurumumuzu ve güzide çalışanlarımızı yıpratmanıza müsaade etmeyeceğiz."
Son Dakika › Güncel › RTÜK Başkanı Şahin: Murat Kurum'un eşi ücretsiz izin aldı - Son Dakika
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada toplam 198 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Mısır uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, 1 organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullanılan bir araç da ele geçirildi. Yakalanan göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.
Antalya Belek'te düzenlenen Megasaray Hotels Open'da milli tenisçi Zeynep Sönmez, çeyrek finale yükseldi. İlk turda Fransız tenisçi Fiona Ferro'yu mağlup eden Sönmez, ikinci turda Alman raket Ella Seidel'i geri dönüşle mağlup etti. Çeyrek finalde Japon raket Moyuka Uchijima ile karşılaşacak olan Sönmez, maçın yarın başlayacağını belirtti.
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada ticari araç takla attı ve 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çorum Belediyesi, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet hediye ederek yüzlerini güldürdü. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da dağıtıma katılarak çocuklarla ilgilendi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan atık depolama tesisinde çıkan yangın, Ergene ilçesinden de yoğun dumanla görüldü. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacağını açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?