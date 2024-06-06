RTÜK Başkanı Şahin, yalan haberlere karşı mücadele edileceğini açıkladı - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Şahin, yalan haberlere karşı mücadele edileceğini açıkladı

RTÜK Başkanı Şahin, yalan haberlere karşı mücadele edileceğini açıkladı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halkbank ve Üst Kurula yönelik çıkan yanlış haberler ve sosyal medya paylaşımları hakkında açıklama yaptı. Şahin, asılsız haberlerle mücadele edileceğini ve yalanı yayma çabasında olanlarla yargı önünde ve idari anlamda mücadele edileceğini belirtti.

06.06.2024 18:47
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, bazı basın yayın organlarında Halkbank ve Üst Kurula yönelik çıkan haberlere ilişkin, "Bilinçli olarak servis edilen yalan haberlerle ve yalanı yayma çabasında olanlar ile hem yargı önünde hem de idari anlamda mücadele edilecektir." ifadesini kullandı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın organlarında, yanlış haberlerin yer aldığını, gerçek dışı sosyal medya paylaşımları yapıldığını belirtti.

İlgili mahkemenin yayın yasağı ve Halkbank'ın resmi yalanlamalarına rağmen halen "gerçek dışı" kredi haberlerinin dolaşıma devam ettiğini kaydeden Şahin, "Halkbank'ı, şahsımı ve Üst Kurulumuzu maksatlı olarak yıpratmayı görev edinen, işi gazetecilikten başka her şey olan birilerinin, uzmanlarımızın medya kuruluşları ile irtibatlarına yönelik çarpıtma çabalarına acı bir tebessümle şahit oluyoruz." açıklamasını yaptı.

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların asılsız, yanlış ve yalan haber yaptığı ihbarları RTÜK'e ulaştığında görevli uzman personelin tamamen ilgili yayıncının lehine olacak şekilde gerekli uyarıları yaptığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Uyarılar sansür değil, yayıncı kuruluşun lehine olacak yapıcı ikazlardır. Yapılan yalan, yanlış veya manipülasyon amaçlı haberin düzeltilmesi uyarısıdır. Yayıncıların, mahkemenin yayın yasağına uymaması ve yapıcı uyarılarımızı dikkate almaması durumunda gerekli idari yaptırım ve hukuki hak arayışları gündeme gelecektir. Bilinçli olarak servis edilen yalan haberlerle ve yalanı yayma çabasında olanlar ile hem yargı önünde hem de idari anlamda mücadele edilecektir. Hiç kimsenin vatandaşımızın hizmetinde olan güzide bir kamu bankamıza ve üst kurulumuza haksızca saldırmasına hakkı yoktur."

Kaynak: AA

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