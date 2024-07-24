RTÜK, Prime Video'nun 'Sosis Partisi: Gıdatopya' Animasyonu İçin İnceleme Başlattı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, uluslararası yayıncı Prime Video'nun Türkiye katoloğunda yer alan "Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli animasyon yapımı için yasal inceleme başlatıldığını duyurdu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplumu güçlü kılan ve ayakta sağlam bir şekilde tutan inanç ve kültürel değerlerin hedef alındığını vurguladı.

"Kaynağı ve maksadı belli sapkın hegemonyanın", ülkenin geleceği gençleri medya aracılığıyla hedef aldığını kaydeden Şahin, uluslararası yayıncı Prime Video'nun Türkiye kataloğunda yer alan "Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli "animasyon görünümündeki" yapımın, "sapkın içeriğiyle" halkın tepkisini çektiğini belirtti.

Şahin, "Üst Kurul izleme uzmanlarımız gerekli incelemeleri yapmış, yayıncı platforma gerekli uyarılar en sert şekilde iletilmiş ve ilgili sapkın içerik hakkında yasal inceleme başlatılmıştır. Söz konusu izleme raporu, ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır." ifadesini kullandı.