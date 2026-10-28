RTÜK, Sözcü TV ve Koza TV'ye doğrulanmamış iddialar nedeniyle yaptırım uyguladı - Son Dakika
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RTÜK, Sözcü TV ve Koza TV'ye doğrulanmamış iddialar nedeniyle yaptırım uyguladı

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RTÜK, Sözcü TV ve Koza TV'ye tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ihlal gerekçesiyle ceza verdi. Sözcü TV'de 25 Ekim'deki programda Murat Ağırel'in tutuklanması, Koza TV'de 21 ve 23 Ekim'deki programlarda ise doğrulanmamış iddialar ihlal sayıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ihlal gerekçesiyle Sözcü TV ve Koza TV'ye ceza verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurul, Sözcü TV'de 25 Ekim'de yayınlanan "Simge Fıstıkoğlu ile İyi Ki Hafta Sonu" isimli programdaki yayın ihlallerini görüştü.

Söz konusu programda sunucu Simge Fıstıkoğlu'nun Gazeteci Murat Ağırel'in "Sarıgül Soruşturması" kapsamında tutuklanmasıyla ilgili ekrana getirdiği haberde ve yaptığı yorumlarda yayının bütünü itibarıyla izleyicide Murat Ağırel'in gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklandığı yönünde bir kanaat oluşturduğu tespit edildi.

Ayrıca yayında Ağırel'in AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek hakkındaki iddialarının veriliş biçimi, kullanılan ifadeler ve farklı beyanların haber içerisindeki ağırlığının da izleyicinin konu hakkında sağlıklı kanaat oluşturabilmesini engellediği ifade edildi.

Bu nedenle Sözcü TV'ye söz konusu program içeriğinin, doğrulanmamış iddiaların aktarılış biçimi ve izleyicinin özgürce kanaat oluşturmasına etkisi bakımından, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda yer alan "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz…" hükmünü ihlal etmekten yaptırım uygulandı.

Koza TV'ye doğruluk ilkesini ihlalden ceza

Koza TV'de 21 ve 23 Ekim'de yayınlanan, moderatörlüğü Evren Özalkuş tarafından yapılan "Doğrusunu İstersen" isimli programlardaki yayın ihlalleri de Kurul'da ele alındı.

Fon soruşturmasıyla ilgili program konuklarından İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ve Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın iddiaları ve program sunucusunun da iddialara ilişkin herhangi bir sorgulama ya da düzeltme yapmadığı ve hatta konuğun doğru olup olmadığı bilinmeyen ifadelerini tasdik ettiği görüldü.

Üst Kurul tarafından Koza TV'ye "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberleri soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlamamak" ilkesini ihlal etmekten ceza verildi.

Kaynak: AA
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