RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, haber bültenleri ve spikerler için yapılan 'uyarı'yla ilgili açıklama yaptı. Şahin, "RTÜK olarak dün yayıncı kuruluşlarımıza ana haber bültenleriyle ilgili kanal ismi belirtmeden genel bir uyarı yayımladık. Bazı medya kuruluşlarımız bu uyarıdan fazlaca alınarak konuyu bilinçli bir şekilde 'basına sansür' olarak yansıttılar" dedi.

09.02.2025 18:17  Güncelleme: 19:01
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, önceki gün yaptıkları haber bültenlerinde "şiddet ve tarafsızlık" uyarılarının "basına sansür" olarak algılandığına işaret etti.

"BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE 'BASINA SANSÜR' OLARAK YANSITTILAR"

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "RTÜK olarak, dün yayıncı kuruluşlarımıza ana haber bültenleriyle ilgili kanal ismi belirtmeden genel bir uyarı yayınladık. Bazı medya kuruluşlarımız bu uyarıdan fazlaca alınarak konuyu bilinçli bir şekilde 'basına sansür' olarak yansıttılar." değerlendirmesini yaptı.

"BASIN HÜRRİYETİ SONSUZ BİR HÜRRİYET VERMEZ"

Anayasanın, basın hürriyetini güvence altına aldığını ancak sonsuz bir hürriyet vermediğini vurgulayan Şahin, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yayıncı kuruluşların uyması gereken kuralların ve bu kuralların ihlal edilmesi durumunda uygulanacak yaptırımların net bir şekilde anlatıldığının altını çizdi.

"RTÜK MAKSATLI VE TARAFLI YAYINCILIĞA ASLA GEÇİT VERMEYECEKTİR"

Şahin, paylaşımında şunları kaydetti: "Bilinmelidir ki RTÜK sosyal medya baskıları ve algı operasyonlarıyla değil, kanunun kendine yüklediği yetkiyle görevini yerine getirmektedir. Bundan sonra da bu sorumlulukla hareket etmeye devam edecektir. Ekranlarda genel ahlaka aykırı, şiddet içeren, çocuklarımızın ve gençlerimizin ruhsal ve fiziksel gelişimini olumsuz etkileyen, aile kurumumuzu hedef alan, özel hayatın gizliliğini ihlal eden, kişi ve kurumlarımızı aşağılayan, suçu ve suçluyu öven, manipülasyon ve dezenformasyon içeren, maksatlı ve taraflı yayıncılığa asla geçit vermeyecektir. İhlal eden yayıncı kuruluşlarımıza gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır."

RTÜK Başkanı Şahin'den Basına Sansür Açıklaması

ŞAHİN NE DEMİŞTİ?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, önce gün yaptığı açıklamada; genel izleyici saatinde gençler ile çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen, şiddeti yaygınlaştıran, özendiren, kanıksatan, suç ve suçluyu öven, tarafsızlık ilkesini hiçe sayan yayıncı kuruluşlara, kanunun verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını bildirmişti.

RTÜK Başkanı Şahin\'den \'basına sansür\' iddialarına yanıt
Kaynak: AA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ebubekir Şahin, Sosyal Medya, Politika, Güncel, Radyo, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • kazbek tseyev:
    bu haberi daha aktroller istila etmemiş, aaaaaa ne ayıp, maaşlarından kesilecek, yazık 361 1 Yanıtla
  • Sagamore:
    zaten biz akşamları,makarnavyiyerek atv, cnn ve ahaberi izliyoruz, hiç kimseyede sansür uygulandığını görmedim duymadım,Almanya da bizi kıskanıyormuş zaten nasıl sevindim bilseniz.... 289 3 Yanıtla
  • admsrhn@yahoo.com:
    yaw kardeşim bazı kanallar var aleni sabah akşam her türlü yalan dolan iftira var.. Neden bunları yapanlar bir gün bile kapatılmıyor, soruşturma açılmıyor veya tutuklanmıyor…Niye hep belli kanallara kanunlar çalışıyor onu anlat sen hele… 273 1 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Biatçi saray köpeği 122 1 Yanıtla
  • Korkusuz Korkak:
    a haberi izleyin güllük gülistanlık be :) başka haber programları izleyip psikolojinizi bozmayın zaten 112 4 Yanıtla
  • Kenan Sırmalı:
    Hadi ordan, o makam sanada kalmaz, kimler geldi geçti 95 2 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Akepe gittiğinde akp nin propagandadan sorumlu şahsiyeti olarak ilk yargilanacaklardan biri.Digeride zahrettin saltun. 18 2 Yanıtla
  • Batu Gun:
    yorumlari da sansurleyin ama tamam mi (algi icin bunu yayinlarlar simdi seref yoksunu popo kili haberler.com 14 0 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Bazılarıda tipten sansür yer ama neyse.... :))) 7 1 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    En fazla iki yılınız kaldı ALLAHIN izni ile 5 0 Yanıtla
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