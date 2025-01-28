RTÜK'ten TV 100'e İnceleme

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(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Kübra Par'ın ana haber yayını sonrasında yaptığı el hareketine ilişkin RTÜK tarafından TV 100'e inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, TV 100 kanalında ana haber bülteni sunan gazeteci Kübra Par'ın yayın sonunda yaptığı el hareketi yüzünden inceleme başlatıldığını açıkladı. Konuya ilişkin Şahin, şu paylaşımı yaptı:

"TV 100 ekranlarında ana haber bülteni sunan Kübra Par, bugün gazeteciliğin 'etik' ilkeleriyle ilgili yorum yapmıştır. Millete hitap eden bir ekranda özgür olmadığını söyleyerek bu yakışıksız hareketini rahatça yapabilen Kübra Hanım'ın, özgür olduğunda neler yapabileceğini de açıkçası çok merak etmekteyiz. Türkiye'de etik ilkelere uyulduğu sürece özgür gazeteciliğin yapılmasında herhangi bir sorun yoktur. Ancak ne zamandan beri bir görüşmeden alınan gizli ses kaydının yayınlanması gazetecilik olmuştur? Bu gazetecilik değil, aslında hukukun ve kişilik haklarının ihlalidir. Ekranlardan eleştirilecekse bu eleştirilmelidir. Tüm uyarılarımıza rağmen üzülerek görüyoruz ki TV 100 ekranlarında yapılan bu terbiyesiz hareket, aslında bazılarının perde arkasındaki niyetlerinin ve meselenin de asla gazetecilik olmadığını ortaya çıkarmaktadır. Üst Kurulumuz halkımıza yönelik yapılan bu ahlaki olmayan hareket ile ilgili inceleme başlatmış olup, hazırlanacak olan raporla ilgili ilk toplantıda gereğini yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."