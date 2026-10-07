RTÜK Üyesi Davulcu, Düzce'de izleyiciyi ilk denetleyici olarak tanımladı - Son Dakika
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RTÜK Üyesi Davulcu, Düzce'de izleyiciyi ilk denetleyici olarak tanımladı

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RTÜK Üyesi Hasan Davulcu, Düzce'de Medya Dezenformasyonu ve Gençlik söyleşisinde ilk denetleyicinin izleyici olduğunu söyledi. İzlenme ve reyting için yapılan her şeyin meşru olmadığını vurgulayan Davulcu, mahzurlu görülen içeriğin izlenmemesi gerektiğini belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Hasan Davulcu, "Aslında RTÜK'ten önce bütün programların, yayın organlarının, radyoların, televizyonların ilk denetleyicisi izleyici. Bir şeyi mahzurlu görüyorsak izlemeyeceğiz. Biz de kurum olarak toplum adına elimizden ne geliyorsa onu yapacağız." dedi.

Davulcu, Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi STEAM Merkezi'nde "Medya Dezenformasyonu ve Gençlik" konulu söyleşiye katıldı.

Medyada izlenme ve reyting için yapılan her şeyin meşru olmadığını vurgulayan Davulcu, şöyle konuştu:

"Bir şey izlenildiğinde meşrulaşmaz ama burada bize de ödevler düşüyor. Dünyanın hiçbir yerinde izlenmeyen bir şeyin devam etmesi mümkün değil. Sistem şunun üzerine kurulu, siz yayın yapacaksınız, karşılığında izlenme oranına ulaşacaksınız, onun karşılığında reyting alacaksınız, o reyting karşısında reklam alacaksınız ve onun karşılığında para kazanıp yayın hayatınızı devam ettireceksiniz. Yani aslında RTÜK'ten önce bütün programların, yayın organlarının, radyoların, televizyonların ilk denetleyicisi izleyici. Bir şeyi mahzurlu görüyorsak izlemeyeceğiz. Biz de kurum olarak toplum adına elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. İlk denetleyici sizsiniz, ilk iş sizin."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Anadolu Ajansının çok güzel işler yaptığına dikkati çeken Davulcu, "Hatırlarsanız ilk bize verilen mesaj Gazze tarafının İsrail'e saldırıda bulunduğu ve İsrail'in buna karşılık verdiği yönündeydi. Bunların tamamını daha sonra doğru bilgilendirmeyle düzelttik. Dolayısıyla bir bilgi bize gelene kadar deforme oluyor. O bilginin teyit edilmeye ve doğrusunun tekrar yayımlanmaya ihtiyacı var. İletişim Başkanlığı bunu şu anda sosyal medya görselleriyle yapıyor." dedi.

Kaynak: AA
Radyo Ve Televizyon Üst KuruluHasan DavulcuGençlikEğitimGüncelDüzceMedyaSon Dakika

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