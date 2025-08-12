Ruanda, BM Suçlamalarını Reddetti - Son Dakika
Ruanda, BM Suçlamalarını Reddetti

12.08.2025 14:50
Ruanda, BM'nin KDC'deki sivil ölümlerle ilgili suçlamalarını 'asılsız' olarak nitelendirdi.

Ruanda, Birleşmiş Milletlerin (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda yüzlerce sivilin öldürülmesinin arkasında Ruanda güçlerinin olduğuna ilişkin suçlamalarını "asılsız" olarak nitelendirdi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre Ruanda Dışişleri Bakanlığı, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinin, silahlı isyancı grup 23 Mart Hareketinin (M23) KDC'nin doğusunda Ruanda'nın desteğiyle en az 319 sivili öldürdüğüne dair suçlamalarını reddetti.

Bakanlık, söz konusu suçlamayı "kabul edilemez" ve "asılsız" olarak niteledi.

Bakanlık, BM İnsan Hakları Ofisinin kanıt sunmadan Ruanda güçlerini suçladığını ifade ederek ofisi, KDC'nin doğusundaki çatışmaları sona erdirme çabalarını baltalamakla suçladı.

Ofis, 6 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ruanda destekli M23 militanlarının 9-21 Temmuz tarihlerinde Kuzey Kivu eyaletindeki Rutshuru bölgesine bağlı dört köyde en az 319 sivili öldürdüğünü açıklamıştı.

Açıklamada, katliamın Rutshuru bölgesindeki çiftliklerde gerçekleştiği ve isyancılara Ruanda Silahlı Kuvvetlerinin de destek verdiğinin tespit edildiği kaydedilmişti.

KDC hükümeti ile M23 arasında 19 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

KDC hükümeti M23'ün Ruanda tarafından lojistik ve askeri destek aldığını ileri sürüyor. Ruanda ise bu suçlamaları reddediyor.

M23 üyeleri yıl başından bu yana devam eden saldırılar sonucu Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu, Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu, 7 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

