Ruanda'da Devlet Başkanlığı ve Milletvekili Seçimleri İçin 1110 Gözlemci Görevlendirildi - Son Dakika
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Ruanda'da Devlet Başkanlığı ve Milletvekili Seçimleri İçin 1110 Gözlemci Görevlendirildi

Ruanda Ulusal Seçim Komisyonu, 14-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek devlet başkanlığı ve milletvekili seçimleri için 1110 gözlemcinin görevlendirildiğini açıkladı. Gözlemcilerin çoğunluğunu yerel sivil toplum kuruluşu üyeleri oluştururken, seçimlere 776'sı yabancı ve 334'ü Ruandalı olmak üzere toplamda 1110 gözlemci katılacak. Seçimde, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'ye karşı Demokratik Yeşiller Parti adayı Frank Habineza ve bağımsız aday Philippe Mpayimana yarışacak.

13.07.2024 00:49
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Ruanda'da 14-16 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan devlet başkanlığı ve milletvekili seçimleri için 1110 gözlemcinin görevlendirildiği bildirildi.

Ruanda Ulusal Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, seçimler için hazırlıklara devam edildiği ifade edildi.

Açıklamada, 14-16 Temmuz'da düzenlenecek seçimler için 776'sı yabancı, 334'ü Ruandalı olmak üzere toplam 1110 gözlemcinin görevlendirildiği belirtildi.

Gözlemcilerin büyük çoğunluğunu yerel sivil toplum kuruluşu üyeleri oluşturuyor.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'ye karşı seçimde Demokratik Yeşiller Parti adayı Frank Habineza ve bağımsız Philippe Mpayimana yarışacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ruanda'da Devlet Başkanlığı ve Milletvekili Seçimleri İçin 1110 Gözlemci Görevlendirildi - Son Dakika
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