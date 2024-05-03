Ruanda'da Sel ve Toprak Kayması Sonucu 49 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ruanda'da Sel ve Toprak Kayması Sonucu 49 Kişi Hayatını Kaybetti

Ruanda\'da Sel ve Toprak Kayması Sonucu 49 Kişi Hayatını Kaybetti

Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da son iki ayda yaşanan sel, toprak kayması ve yıldırım çarpması gibi olaylar nedeniyle 49 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi yaralandı. Yaklaşık 5 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı ve birçok yapı, tarım arazisi hasar gördü. Ruanda Meteoroloji Ajansı, şiddetli yağışların devam edeceği uyarısında bulundu. Bu olaylar, Doğu Afrika'da Kenya, Tanzanya, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi diğer ülkeleri de etkilemektedir.

03.05.2024 10:21
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Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da olumsuz hava koşullarının yol açtığı sel, toprak kayması ve yıldırım çarpması gibi olaylar nedeniyle iki ayda 49 kişinin yaşamını yitirdiği, 79 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ruanda Acil Durum Yönetimi Bakanı Albert Murasira, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki olumsuz hava koşullarına dikkati çekti.

Murasira, son iki ayda olumsuz hava koşullarının neden olduğu sel, toprak kayması ve yıldırım çarpması gibi olaylar yüzünden 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 79 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaklaşık 5 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirten Murasira, ev, köprü, okul, yollar ve tarım arazilerinin hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

Ruanda Meteoroloji Ajansı, şiddetli yağışların gelecek hafta da süreceği uyarısında bulundu.

Geçen yıl mayıs ayında Ruanda'nın batısı ve kuzeyindeki sel ve toprak kaymalarında 135 kişi hayatını kaybetmişti.

Doğu Afrika ülkelerinden Ruanda'nın haricinde Kenya, Tanzanya, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler de şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ruanda'da Sel ve Toprak Kayması Sonucu 49 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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