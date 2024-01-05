Ruanda, İsrail\'in Filistinlileri kabul etme iddialarını yalanladı

Ruanda hükümeti, İsrail'in Gazze'den çıkarmak istediği Filistinlileri kabul etmesi hakkında Tel Aviv yönetimiyle görüşme yaptığı iddialarını yalanladı.

Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail medyasında Ruanda'nın Gazzelilerin transferi için İsrail'le görüştüğüne ilişkin çıkan haberlerin "tamamen yalan" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Şimdi ya da geçmişte bu konuda hiçbir görüşme yapılmadı. Bu dezenformasyona kulak asılmamalı." denildi.

İsrail medyasında, hükümetin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) ardından Ruanda ve Çad gibi ülkelerle de Gazzelileri kabul etmesi için görüştüğü ileri sürülmüştü.

KDC de bugün söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Ruanda, İsrail bombardımanının başlaması sonrası Ürdün üzerinden Gazze'ye insani yardım malzemesi göndermişti.