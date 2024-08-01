Ruanda ve KDC, silahlı örgütlere destek verilmemesi konusunda anlaştı - Son Dakika
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Ruanda ve KDC, silahlı örgütlere destek verilmemesi konusunda anlaştı

Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren silahlı örgütlerin desteklenmemesi konusunda anlaşmaya vardı. Angola Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Ruanda ve KDC yetkililerinin Angola'da gerçekleşen görüşmede anlaşmaya vardığı belirtildi. Görüşmede, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi'ne (M23) destek verdiği öne sürülen Ruanda ile KDC arasında uzun süredir devam eden gerginliği azaltmak amacıyla örgütlerin desteklenmemesi konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

01.08.2024 13:53
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Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren silahlı örgütlerin desteklenmemesi konusunda anlaşmaya vardı.

Angola Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Afrika Birliği tarafından görevlendirilen Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio'nun ev sahipliğinde yapılan görüşmeye Ruanda Dışişleri Bakanı Olivier Nduhungirehe ve KDC'li mevkidaşı Therese Kayikwamba'nın katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi'ne (M23) destek verdiği öne sürülen Ruanda ile KDC arasında uzun süredir devam eden gerginliği azaltmak amacıyla yapılan görüşmede, örgütlerin desteklenmemesi konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Kararla ilgili KDC ve Ruanda tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Karar, ABD'nin inisiyatifiyle alınan uzatılmış insani ateşkesin sona ermesinden birkaç gün önce alındı.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı 23 Mart Hareketi'nin (M23) Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC'de geçen yıl seçim öncesi ateşkes ilan edilmiş ancak sonrasında çatışmalar yeniden başlamıştı. Taraflar arasında 5 Temmuz'da ateşkes kararı alınmış, karar daha sonra 2 hafta daha uzatılmıştı.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken, Ruanda ise bu iddiaları reddediyor.

Birleşmiş Milletler raporlarında, Ruanda askerlerinin M23 isyancılarıyla hareket ettiği ve ortak operasyonlar dahi yaptığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

23 Mart, Angola, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ruanda ve KDC, silahlı örgütlere destek verilmemesi konusunda anlaştı - Son Dakika

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