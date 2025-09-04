Rubio'dan Filistin Uyarısı - Son Dakika
Rubio'dan Filistin Uyarısı

04.09.2025 22:30
Rubio, Filistin'i tanımaya hazırlanan Batılı ülkelere 'büyük sorunlar yaratacağı' uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filistin'i tanımaya hazırlanan Batılı ülkeleri suçlayarak bu adımın "büyük sorunlar yaratacağını" savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ekvador'un başkenti Quito'da Ekvador Dışişleri Bakanı Gabriela Sommerfeld ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Filistin gündemine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK SORUNLARA NEDEN OLUR"

Dışişleri Bakanı Rubio, ABD olarak Avrupalı müttefiklerine Filistin Devleti'ni tanımanın "büyük sorunlara neden olacağı" konusunda uyarıda bulunduklarını söyledi.

BATI ŞERİA SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme yönündeki adımları sorulan ABD'li Bakan, bu soruyu "Batı Şeria ve ilhak konusunda gördükleriniz nihai şeyler değil. Bu, İsrail siyasetinin bazı unsurları arasında tartışılan bir konu. Bugün bu konuda görüş bildirmek istemiyorum." cevabıyla geçiştirdi.

Daha sonra Filistin'i tanıyacaklarını açıklayan Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelere seslenen Rubio, bu kararlardan memnun olmadıklarını belirtti.

Rubio, "Bunun olacağını öngörmüştük. Herkesi bunun olacağı konusunda uyardık. Yine de bu kişilerden bazıları hayali bir şeyin peşinden gitmeye karar verdiler." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, birkaç gün önce Filistin Devleti'nin kurulmasını önlemek için işgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 82'sini ilhak etmeyi planladıklarını açıklamıştı.

ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde, Rubio'nun, İsrail'in olası ilhakına karşı çıkmayacağını ve bunu engellemeyeceğini dile getirdiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA

