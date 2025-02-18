Rubio'dan Gazze İçin Güvenlik Açıklaması - Son Dakika
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Rubio'dan Gazze İçin Güvenlik Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suudi Arabistan'da Gazze'deki ateşkes ve güvenlik için görüşmeler yaptı.

18.02.2025 12:31
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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'den Filistinlilerin çıkarılması teklifinin ardından bu hafta Orta Doğu ülkelerine bir dizi ziyarette bulunanABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prens Mohammed bin Salman ile yaptığı görüşmede, "Gazze için bölgesel güvenliğe katkıda bulunan bir düzenlemenin önemli olduğunu" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce'un açıklamasına göre Riyad'da görüşen Rubio ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Gazze'de ateşkesin uygulanması ve Amerikan vatandaşları da dahil olmak üzere tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlama konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Rubio ayrıca, 1945'te dönemin ABD Başkan'ı Franklin Roosevelt ile Suudi Kralı Abdulaziz'in USS Quincy gemisinde gerçekleştirdikleri toplantının 80'inci yıl dönümüne dikkati çekti. ABD Dışişleri Bakanı, iki ülke arasındaki ilişkilerin başlangıcı olarak kabul edilen bu toplantıyı hatırlatarak ABD-Suudi ekonomik ve savunma iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını ifade etti.

Rubio ve Salman arasındaki görüşmelerde, Suriye, Lübnan ve Kızıldeniz'in güvenliği de konuşuldu. Taraflar deniz yollarının emniyetini sağlamanın önemini vurguladı. Rubio, Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud ile de görüşmelerde bulundu.

Rubio, Orta Doğu'ya Dışişleri Bakanı olarak ilk ziyareti kapsamında İsrail'i de ziyaret etti ve Suudi Arabistan'ın ardından da Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu da dahil olmak üzere üst düzey yetkililerle görüştü. Rubio'nun Orta Doğu seyahati ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'den Filistinlilerin çıkarılmasına ilişkin teeklifini gündeme getirmesinin ardından gerçekleşiyor. Bu teklif, Arap ülkeleri dünyası başta olmak üzere birçok ülke tarafından, etnik temizlik anlamına geldiği gerekçesiyle reddedildi.

Trump'ın teklifi, Gazze'de 19 Ocak'ta 15 aydır devam eden savaşta ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından gündeme geldi. İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail, perşembe günü Hamas'tan dört esirin cansız bedenini almak için hazırlıklara başladı. İsrail, hayatta olan altı esiri cumartesi günü almayı planlanıyor.

Öte yandan, yerel kaynaklar İsrail'in, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tulkarm ve Tubas yakınlarındaki üç bölgede silahlı Filistinli gruplara yönelik olduğunu savunduğu operasyonları nedeniyle üç haftada yaklaşık 40 bin kişi yerinde edildiğini belirtiyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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