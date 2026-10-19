Rubio ile Saidov Semerkant'ta kritik mineraller işbirliğini de ele aldı - Son Dakika
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Rubio ile Saidov Semerkant'ta kritik mineraller işbirliğini de ele aldı

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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Özbekistanlı mevkidaşı Saidov ile Semerkant'ta stratejik ortaklığı ele aldı. Görüşmede altyapı, uzay, kritik mineraller ve C5+1 ele alınırken ABD'li temsilci Gor, 300'den fazla iş insanıyla ekonomik ortaklığın yeni sayfasının yazıldığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile Özbekistan'ın Semerkant kentinde bir araya geldi.

Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Özbekistan temaslarına ilişkin paylaşım yaptı.

Saidov ile Semerkant'ta bir araya geldiklerini aktaran Rubio, mevkidaşıyla iki ülke arasında altyapı, uzay, kritik mineraller alanlarındaki işbirliği ve C5+1 diplomatik platformu aracılığıyla yürüttükleri çalışmalar da dahil, stratejik ortaklıklarının derinleştirilmesini ele aldıklarını belirtti.

Marco Rubio ayrıca, her iki ülkenin ve bölgenin refahını artırmak için çalıştıklarının altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney ve Orta Asya Özel Temsilcisi Sergio Gor da X'te yaptığı paylaşımda, 300'den fazla iş insanıyla ABD-Orta Asya ekonomik ortaklığının "bir sonraki sayfasını yazdıklarını" ifade etti.

Kaynak: AA
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