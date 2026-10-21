Rubio, Putin'in Miami'deki G20 zirvesine katılabileceğini, teyit olmadığını söyledi - Son Dakika
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Rubio, Putin'in Miami'deki G20 zirvesine katılabileceğini, teyit olmadığını söyledi

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Marco Rubio, Vladimir Putin'in aralık ayında Miami'de yapılacak G20 Zirvesi'ne katılma olasılığı bulunduğunu, ancak kesin kararın henüz teyit edilmediğini açıkladı. Rubio, Donald Trump'ın Rusya'yı G20 toplantılarına davet ettiğini de belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aralık ayında Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılabileceğini ancak henüz bu konuda kesinleşmiş bir karar bulunmadığını belirtti.

Asya temasları kapsamında Hindistan'da bulunan Rubio, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yı G20 toplantılarına davet etme kararı aldığını aktaran Rubio, "Putin'in Miami'deki zirveye katılma ihtimali var ancak henüz buna ilişkin bir teyit almadık." dedi.

Rusya'nın G20 toplantılarında temsil edileceğini kaydeden Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılıp katılmayacağının ise henüz netleşmediğini söyledi.

Rubio, Lavrov'un toplantıya katılmasını beklediğini ancak bu konuda kesin bilgiye sahip olmadığını ifade etti.

Witkoff, Rusya ile Ukrayna'nın güvenlik önerilerini görüşecek

Bakan Rubio, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede ele alınan uzun vadeli güvenlik önerilerini Rus yetkililere iletmesinin beklendiğini belirtti.

Ukrayna'nın önceliğinin gelecekte Rusya'nın yeni saldırılarına karşı güvence sağlamak olduğunu ifade eden Rubio, Witkoff ile Zelenskiy arasındaki görüşmeyi de "olumlu" olarak niteledi.

Rubio, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı desteğin ülkenin bağımsızlığını korumasında kritik rol oynadığını savunarak "Trump yönetimi dönemindeki yardımlar da dahil, ABD'nin desteği olmasaydı bugün Ukrayna diye bir ülke olmazdı." ifadesini kullandı.

Rubio'dan Starlink açıklaması

Rubio, Ukrayna'nın kullandığı Starlink uydu internet hizmetinde yaşandığı öne sürülen yavaşlamada ABD yönetiminin herhangi bir rolü olmadığını belirtti.

Starlink'in özel bir şirket olduğunu ve faaliyetlerine ilişkin kararları şirketin kendisinin aldığını söyleyen Rubio, Trump'ın veya yönetimden bir yetkilinin sistemde değişiklik yapılmasını talep etmediğini aktardı.

Kaynak: AA
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