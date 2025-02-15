Rubio ve Manalo Güvenlik Konferansı'nda Buluştu

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) Filipinli mevkidaşı Enrique Manalo ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ikilinin görüşmesinde Rubio'nun, ABD'nin iki ülke arasındaki ittifaka olan bağlılığını teyit ettiği belirtildi.

Rubio'nun daha da derinleşmiş ve kalıcı ilişki kurma konusundaki isteğini aktardığı belirtilen açıklamada, bakanların "Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerinin" ele alınmasındaki ikili işbirliğini görüştüğüne işaret edildi.

Görüşmede sivil nükleer işbirliği dahil altyapı, kritik madenler, bilgi teknolojisi ve enerji konularında ekonomik işbirliğinin artırılması konularının da değerlendirildiği kaydedildi.