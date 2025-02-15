Rubio ve Manalo Güvenlik Konferansı'nda Buluştu - Son Dakika
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Rubio ve Manalo Güvenlik Konferansı'nda Buluştu

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Filipinli mevkidaşıyla ittifak ve ekonomik işbirliğini görüştü.

15.02.2025 13:16
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) Filipinli mevkidaşı Enrique Manalo ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ikilinin görüşmesinde Rubio'nun, ABD'nin iki ülke arasındaki ittifaka olan bağlılığını teyit ettiği belirtildi.

Rubio'nun daha da derinleşmiş ve kalıcı ilişki kurma konusundaki isteğini aktardığı belirtilen açıklamada, bakanların "Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerinin" ele alınmasındaki ikili işbirliğini görüştüğüne işaret edildi.

Görüşmede sivil nükleer işbirliği dahil altyapı, kritik madenler, bilgi teknolojisi ve enerji konularında ekonomik işbirliğinin artırılması konularının da değerlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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