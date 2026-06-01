Rubio ve Marcos Güney Çin Denizi'ni Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile yaptığı telefon görüşmesinde, Güney Çin Denizi'nde barış ve güvenliğin korunmasına yönelik çabaları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Rubio, Marcos ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede taraflar, Güney Çin Denizi'nin barış ve güvenliğinin artırılması dahil, çeşitli ekonomik ve güvenlik konularını ele aldı.

Rubio, bölgedeki enerji sorunlarını çözmenin yollarını araştırma konusunda ABD'nin taahhüdünü teyit etti.

İki ülke arasındaki yakın işbirliğine vurgu yapan Rubio, Washington ile Manila'nın 2026'da diplomatik ilişkilerinin 80. yılını ve müttefikliklerinin 75. yılını kutlayacağını hatırlattı.