Rubio ve Şerif'ten Barış Vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkelerinin İsrail ile İran arasında kalıcı barışın sağlanmasına yönelik işbirliği yapmasının önemini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio ve Şerif, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırılarıyla başlayan sürecin ardından Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Rubio, İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini ifade etti.

Rubio ve Şerif, İsrail ile İran arasında kalıcı barışın sağlanması ve bölgede istikrarın tesis edilmesi konusunda ülkeleri arasında işbirliğinin önemli olduğunu belirtti.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.