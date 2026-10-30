Rubio ve Valtonen teknoloji ve kritik madenlerde iki anlaşmaya imza attı

Rubio ve Valtonen teknoloji ve kritik madenlerde iki anlaşmaya imza attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile teknoloji ve kritik madenlerde iki anlaşma imzaladı. Rubio, Finlandiya'nın kritik madenlerdeki ortaklık ruhunu ve sürdürülebilir savunma yatırımlarına taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını belirtti.
(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile teknoloji ve kritik mineraller alanlarında iki anlaşma imzaladıklarını açıkladı.
Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile ben, ekonomik ve stratejik işbirliğimizi güçlendirecek bir 'Teknoloji Refah Anlaşması' ve bir 'Kritik Madenler Çerçeve Anlaşması' imzaladık. Finlandiya'nın kritik madenler konusunda gösterdiği ortaklık ruhunu ve sürdürülebilir savunma yatırımlarına yönelik taahhüdünü memnuniyetle karşılıyorum" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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