Rubio Venezuela'da seçim öncesi Yüksek Mahkeme'de hızlı reform çağrısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'nın üzerinde mutabık kalınan takvim çerçevesinde Yüksek Mahkeme ile Ulusal Seçim Konseyinde düzenlemelere giderek seçimleri yapması gerektiğini söyledi.

Rubio, gazetecilerle yaptığı açıklamada, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in sözlerinden çok eylemlerine baktıklarını belirterek, Rodriguez'in şu ana kadar ülkede İran ve Küba'nın nüfuzunun ortadan kaldırılması ve Kolombiyalı iş insanı Alex Saab'ın ABD'ye iade edilmesi konularında üzerine düşeni yaptığını ifade etti.

Venezuela'nın planlandığı şekilde üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Rubio, "İstediğimiz, yeni bir Yüksek Mahkeme, yeni bir Seçim Konseyi, yeni bir seçim ve yeni bir yönetim sistemi. 10 yıl içinde değil, 5 yıl içinde değil, 2 yıl içinde de değil. Belirlediğimiz takvimler çerçevesinde hızlı şekilde olması gerekiyor." dedi.

Rubio, Venezuela'daki geçici yönetimin süreci oyalamasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Üzerinde anlaşılmış takvimlerimiz var ve şu ana kadar hepsine uydular. Dolayısıyla bu işi ayrılışımdan çok önce görmeyi amaçlıyorum." ifadesini kullandı.

Machado'nun Venezuela'ya dönmesi konusu gündeme getirilmiş

Rubio, pazar günü ülkesine dönen muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun Venezuela'ya dönüşünün sağlanması gerektiğini yetkililerle görüştüklerine işaret ederek "Haftalar önce geçici yönetimle görüştük ve 'Beklentimiz şu, O bir Venezuelalı, ülkesine ait. Geri dönmesine izin verilmeli. Rahatsız edilmeden dönmesine izin verilmeli' dedik." diye konuştu.

ABD'nin Machado'yu ülkeye dönmekten caydırmadığını belirten Rubio, yalnızca haziranda Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerin hemen ardından insani ve acil yardımın ülkeye ulaştırılmasının öncelikli olması gerektiğini düşündükleri için farklı bir tutum izlediklerini ifade etti.

ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesi sonucu alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yargılanacağını belirten Rubio, "Açıkça söylemek gerekirse, sürecin sorumlu bir şekilde ilerlemesini sağlamak için geçici yönetim üzerindeki nüfuzumuzu kullanmamız gerekiyor. Buradaki hedefimiz seçim yapılması." dedi.

Rubio, ABD'nin hedefinin tüm tarafların güven duyacağı sürdürülebilir bir seçim yapısının oluşturulmasına yardımcı olmak olduğunu savunarak, bu hedefe ulaşmak için Venezuela'nın ekonomisini istikrara kavuşturması, mahkemeler ve seçim kurulu dahil kurumlarını yeniden inşa etmesi, basın özgürlüğüne ve çevrim içi platformlar dahil tüm medya organlarına erişime dayanan açık bir siyasi ifade ortamı sağlaması gerektiğini dile getirdi.

"Seçim öncesi reform takvimi"

ABD merkezli Axios haber sitesine göre, ABD'li yetkililer Venezuela'da seçim yapılabilmesi için önce Yüksek Mahkeme ve Ulusal Seçim Konseyi'nde reform yapılmasını, ayrıca Venezuela'nın borcunun düzenlenmesini istiyor.

Venezuela'nın güvenlik güçlerinde de reform yapılmasının gündemde olduğuna işaret eden ismi açıklanmayan üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Axios'a "Demokratik yoldan seçilmiş bir hükümetin başarılı olmasını istiyorsanız, onun yıkılmasına yol açacak bir ekonomik felaketi miras almasını istemezsiniz." dedi.

Aynı yetkili, "Sisteme sadık olmayan güvenlik güçleri, kim seçilirse seçilsin emirlere uymayacaklarına karar verirse ne olur? Emirlere uymazlar, gereğini yapmazlar. O zaman Caracas bir kez daha Batı Yarımküre'nin, belki de dünyanın cinayet başkenti olur." ifadesini kullandı.

Trump yönetiminden yetkililer, Venezuela'da Axios'a seçim tarihinin belli olmadığını, seçimin gelecek yıl veya 2028'de yapılabileceğini belirtti.

Machado ülkesine dönmüştü

Venezuelalı muhalif lider Machado, 7 Aralık 2025'te gizlice ayrıldığı ülkesine 25 Ekim'de geri dönmüştü. Caracas'a konvoy eşliğinde gelen Machado, destekçileri tarafından karşılanmıştı.

Yaklaşık 10 aylık sürgünün ardından ülkesine dönen Machado hakkındaki hukuki belirsizlik ve tutuklanma riski devam ediyor.

Machado hakkında Caracas Terör Mahkemeleri tarafından "terörizm" ve "vatana ihanet" suçlamalarıyla gıyabi yakalama kararı çıkarılmıştı.