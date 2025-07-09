Ruh Sağlığı Merkezinden Sanat Sergisi - Son Dakika
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Ruh Sağlığı Merkezinden Sanat Sergisi

09.07.2025 11:59
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Akşehir Devlet Hastanesi TRSM, danışanların el emeği ürünlerinin sergisini açtı.

Akşehir Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Başhekim Bülent Erdem, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri doğrultusunda Türkiye'de 2008'den itibaren faaliyet göstermeye başlayan TRSM'lerin, ağır ruhsal bozuklukları bulunan bireylere yönelik hizmet sunduğunu vurguladı.

Akşehir Devlet Hastanesi bünyesindeki TRSM'nin 2016'dan bu yana çok sayıda danışana hizmet verdiğini dile getiren Erdem, "Hastalar merkeze kaydolduktan sonra bireysel ihtiyaç ve yeteneklerine göre uyum programlarına alınır. Bu süreçte iletişim, hijyen, alışveriş gibi beceri eğitimlerinin yanı sıra ailelere yönelik psikoeğitim programları düzenlenmektedir. Damgalamayı önlemeye yönelik çalışmalar ve ev, iş, okul ziyaretleri de hizmetimizin önemli bir parçasıdır." dedi.

TRSM danışanları ve hastaları tarafından hazırlanan polyester çalışmalar, yağlı boya tuvaller, ahşap işlemeler ile geri dönüşüm malzemelerinden üretilen sanat eserlerinden oluşan serginin açılışına Akşehir Kaymakam Vekili ve Doğanhisar Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Garnizon Komutanı Albay İbrahim Polat, Belediye Başkan Vekili Cevat Nuri Bozoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yıldıray Erdem, Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Bülent Erdem, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan, PARKHAYAT Hastanesi Başhekimi Mehmet Demirdağ ile çok sayıda kamu kurum ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ruh Sağlığı Merkezinden Sanat Sergisi - Son Dakika

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