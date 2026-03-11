Ruhsatsız İşletmede 700 Kg Sucuk İmha Edildi - Son Dakika
Ruhsatsız İşletmede 700 Kg Sucuk İmha Edildi

Ruhsatsız İşletmede 700 Kg Sucuk İmha Edildi
11.03.2026 12:22
Bursa'da ruhsatsız işletmede küflü 700 kg sucuk imha edildi, işlem başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, ruhsatsız faaliyet gösteren işletmede küflenip bozulan 700 kilogram sucuk ekiplerce imha edildi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yeri ve Çevre Sağlığı Denetim Birimi ile Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde bir işletmenin gerekli onay belgesi olmadan ruhsatsız faaliyet gösterdiğini tespit etti.

İşletmede detaylı inceleme yapan ekipler, sucuklarda küflenme ve bozulma olduğunu belirledi.

Tüketilmesinde sakıncalı olduğu tespit edilen 700 kilogram sucuk, ekipler gözetiminde imha edildi.

Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen işletme hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

