Ruhsatsız 5 yıldızlı otel 112. kez mühürlendi - Son Dakika
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Ruhsatsız 5 yıldızlı otel 112. kez mühürlendi

Ruhsatsız 5 yıldızlı otel 112. kez mühürlendi
24.06.2025 18:53
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Alanya'da ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel, belediye zabıta ekipleri tarafından 112. kez mühürlendi. Alanya Belediye Başkanı, "Defalarca mühürlenmesine rağmen yasa dışı şekilde çalışmaya devam etmesi kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından 112'nci kez mühürlendi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Defalarca mühürlenmesine rağmen yasa dışı şekilde çalışmaya devam etmesi kabul edilemez" dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesi Payallar Mahallesi'nde daha önce defalarca mühürlenmesine rağmen yasalara aykırı şekilde işletilmeye devam ettiği saptanan tesise yönelik denetimlerini sürdüren Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mühür bozma nedeniyle bir kez daha işlem yaptı. İşletmeye gerekli tutanaklar tutulurken, mühürleme işlemi ekipler tarafından yeniden uygulandı.

'MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ'

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, halk sağlığını ve kamu düzenini hiçe sayan ruhsatsız işletmelere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyleyerek, "Defalarca mühürlenmesine rağmen yasa dışı şekilde çalışmaya devam etmesi kabul edilemez. Bu tür ısrarlı ve kasıtlı ihlallere karşı tüm yasal imkanlarımızı kullanıyoruz. Alanya'da kuralsızlığa ve hem halkımızın hem de misafirlerimizin huzurunu bozmaya yönelik uygulamalara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Zabıta ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor" dedi.

TAM 111 KEZ MÜHÜRLENMİŞTİ

Diğer yandan 5 yıldızlı otelde 13 Haziran'da sabah saatlerinde yangın çıkmış, içerideki az sayıda turistin tahliye edildiği yangın, söndürülmüştü. Otelin geçmişte 111 kez mühürlendiği, birden fazla mühür bozma nedeniyle adli işlem yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Güncel, Zabıta, Alanya, Turizm, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ruhsatsız 5 yıldızlı otel 112. kez mühürlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Haluk Akkaya:
    Allah’tan 113. kez mühürlenmemiş yoksa kesin kapatırlar tüm faaliyetlerine son verirlerdi 17 0 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Kimler Yallanıyor Bakmak Lazım, Demekki A parti B parti Hedefim Değil ama 112 Kez oradan Yallanan Finoyu Bulmak Gerekiyor ki Devlet Söz Sahibi Olsun. 7 0 Yanıtla
  • Serdar Dur:
    Abi Didim'de başkanı dövdüler ve şimdi o adamlar mecliste. Alanya başkanı da hak etmiş. 0 0 Yanıtla
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