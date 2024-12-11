Ruhsatsız Tabancalar ve Kaçak İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ruhsatsız Tabancalar ve Kaçak İçki Ele Geçirildi

Süleymanpaşa ve Çorlu'da ruhsatsız tabancalar ve 30 litre kaçak içki ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

11.12.2024 11:16
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Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köseilyas Mahallesi'nde şüphe üzerine S.T'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatip Mahallesi'nde A.Ç'yi durdurdu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

-Kaçak içki ele geçirildi

Çorlu ilçesinde 30 litre kaçak içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince E.G'nin iş yerinde arama yapıldı.

Ekipler aramada 30 litre kaçak içki ve 75 boş şişe ele geçirdi.

İş yeri sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Süleymanpaşa, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Çorlu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ruhsatsız Tabancalar ve Kaçak İçki Ele Geçirildi - Son Dakika

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