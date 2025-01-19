Rumeysa Çevlik, Küresel Öğretmen Ödülleri\'nde Dünyanın En İyi 50 Öğretmeninden Biri Seçildi

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OSMANİYE'de okul öncesi eğitimde 'açık hava sınıfı modeli'ni geliştiren öğretmen Rumeysa Çevlik, 'Küresel Öğretmen Ödülleri' (2025 Global Teacher Prize) yarışmasında dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçildi. Çevlik, yarışmanın finalinde 'dünyanın en iyisi' olursa 1 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.

Doğup, büyüdüğü Kadirli'deki Kayasuyu İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Rumeysa Çevlik, duvarsız sınıf olarak da adlandırılan açık hava sınıfı modeline atık malzemeleri dönüştürerek geliştirdi. Çevlik'in projesi, yurt genelindeki başka açık hava sınıflarına da ilham oldu. Yankı bulan projeyi incelemek için İtalya'nın Marche Bölgesi Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yetkililer Kayasuyu İlkokulu'na geldi. Yetkililer ziyareti sonrası modelin İtalya'daki okullarda da uygulanacağı duyurulmuştu.

BÜYÜK ÖDÜL 1 MİLYON LİRA

Rumeysa öğretmen, onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Vakfı ve UNESCO iş birliğiyle verilen Global Teacher Prize'da 89 ülkeden 5 bin rakibini geride bırakarak dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçildi. Çevlik, yarışmanın finalinde 'dünyanın en iyisi' olursa 1 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.