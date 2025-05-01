Rümeysa Öztürk'ün duruşması 20 Mayıs 2025'e ertelendi

Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Ahmet Akıntı, ABD'de 25 Mart'ta gözaltına alınan ve Louisiana'daki bir gözaltı merkezinde tutulan Rümeysa Öztürk'ün vizesinin iptaline yönelik karara ilişkin duruşmanın 20 Mayıs 2025 tarihine ertelendiğini açıkladı.

Başkonsolos Akıntı, ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün son durumuna ilişkin AA'nın sorularını yanıtladı.

Boston Tufts Üniversitesinde doktora öğrenimi gören Rümeysa Öztürk'ün ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından 25 Mart'ta Massachussets eyaletinin Boston kentinde gözaltına alındıktan sonra Louisiana'daki bir gözaltı merkezine götürüldüğünü hatırlatan Akıntı, "Rümeysa Öztürk'ün, Louisiana'ya getirilmesini takip eden dönemde Türkiye'nin Houston Başkonsolosu olarak Rümeysa Öztürk ile çeşitli kereler telefonla ve yüz yüze görüşerek, devletimizin yanında olduğunu belirttim." ifadesini kullandı.

Akıntı, Öztürk'ün göçmenlik statüsüyle ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından F1 öğrenci vizesinin iptaliyle ilgili ilk duruşmasının 16 Nisan'da Louisiana'daki Göçmenlik Mahkemesinde yapıldığını anımsatarak, duruşmaya Öztürk'ün avukatlarıyla katıldığını aktardı.

Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılması talebinin duruşmada kabul edilmediğine işaret eden Akıntı, "Hakim ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığının Rümeysa Öztürk'ün F1 öğrenci vizesinin iptaline yönelik kararının hukuka uygun olup olmadığını inceleme yetkisine sahip olup olmadığına ilişkin bir sonraki duruşmanın 1 Mayıs 2025 tarihinde yapılmasına karar vermişti. Ancak, söz konusu duruşma 20 Mayıs 2025 tarihine ertelendi." ifadelerini kullandı.

Akıntı, Öztürk'ün gözaltına alınmasına karşı başvuruya ilişkin ayrı bir davanın da Vermont Bölge Mahkemesinde devam ettiğine dikkati çekerek, "Söz konusu mahkeme her ne kadar 18 Nisan 2025 tarihinde açıkladığı kararında, Rümeysa Öztürk'ün 1 Mayıs 2025 tarihine kadar Vermont'a nakledilmesini emretmiş ise de ABD hükümeti bu kararı temyize taşımıştır. Bu nedenle vatandaşımızın Vermont'a nakil süreci bu aşamada durmuştur. Bu süreç de Boston Başkonsolosluğumuz tarafından takip edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Rümeysa Öztürk hakkındaki dava süreçlerinin Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği başta olmak üzere Türk yetkililer tarafından takip edildiğinin altını çizen Akıntı, "Kendisiyle, ailesiyle ve avukatlarıyla temas halindeyiz. Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her türlü konsolosluk hizmetini sağlıyoruz." ifadesini kullandı.