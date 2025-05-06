Rümeysa Öztürk'ün Yargılama Süreci

(ANKARA) - ABD'de gözaltına alınarak tutuklanan Rümeysa Öztürk'ün hangi eyalette yargılanacağına dair duruşma, bugün New York'ta temyiz mahkemesinde görülecek. Massachusetts Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley, Öztürk'ün ifade özgürlüğü hakkının çiğnendiğini belirterek, "Hiçbir suçtan hüküm giymedi, bu bir kaçırılmadır" dedi. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) de Öztürk'ün kötü koşullarda tutulduğunu, sağlık durumunun iyi olmadığını bildirdi.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde 25 Mart'ta gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, bölgede uygun gözaltı tesisi bulunmadığı gerekçesiyle önce Vermont'a, ardından yaklaşık bin 600 kilometre uzaklıktaki Louisiana'daki bir göçmen gözaltı merkezine sevk edildi. Öztürk, şimdi Louisiana'nın Basile kentinde bulunan bir Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tesisinde, 20'den fazla kadınla aynı hücreyi paylaşıyor.

Öztürk'ün avukatları, müvekkillerinin yargı sürecinin Vermont eyaletinde devam etmesi için mahkemeye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren Vermont'taki bir mahkeme, Öztürk'ün bu eyalete nakline onay verdi. Ancak ABD hükümetinin karara itiraz etmesi üzerine, temyiz mahkemesi nakil işlemini geçici olarak durdurdu.

Dosyayı inceleyen temyiz mahkemesi, üç yargıçtan oluşan bir heyetin konuya ilişkin değerlendirme yapmasına karar verdi. Bu kapsamda duruşmanın bugün yerel saatle 10.00'da Manhattan'daki İkinci Daire Temyiz Mahkemesi'nde yapılması kararlaştırıldı.

ACLU: "Rümeysa Öztürk hiçbir zaman gözaltına alınmamalı ve tutuklanmamalıydı"

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından paylaşılan açıklamada, Öztürk'ün avukatları, "Rümeysa Öztürk hiçbir zaman gözaltına alınmamalı ve tutuklanmamalıydı. Temyiz Mahkemesi İkinci Dairesi'nde onu savunmaya hazırız ve serbest bırakılana kadar mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı. ACLU, aynı zamanda şu ifadelere de yer verdi:

"Rümeysa Öztürk, Louisiana'ya vardığından bu yana, havalandırması yetersiz, sıkışık bir odada ve günün neredeyse tüm saatlerinde 23 kadınla birlikte yaşadı. Vermont'taki federal mahkemeye yaptığı yeni başvurularda, gözaltındayken 'iyileşmesi giderek zorlaşan' birkaç astım atağı geçirdiğini söylüyor. Eskiden atakları 5-15 dakika arasında sürerken, şimdi 45 dakikaya kadar uzayabiliyor. Düzenli olarak böcek ve kemirgen dışkıları gibi astım tetikleyicilerine maruz kalıyor ve neredeyse hiç temiz havaya çıkmıyor.

Yeni başvurularda ayrıca, tıbbi bakım almakta yaşanan gecikmeler ve sağlık personelinin küçümseyici yorumları da dahil olmak üzere, gözaltında uygun bakım almakta yaşanan zorluklar da anlatılmaktadır. Altı hafta boyunca hukuka aykırı olduğu kadar zararlı da olan bir gözaltında tutuldu."

Öztürk'ün vize iptaline ilişkin hukuki süreç de devam ediyor

Öztürk'ün vize iptaline ilişkin hukuki süreci de devam ediyor. İlk duruşma 16 Nisan'da Louisiana'daki bir göçmenlik mahkemesinde gerçekleştirilmişti; ancak mahkeme, bir sonraki duruşmayı 1 Mayıs'a ertelemişti.

Daha sonra Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Ahmet Akıntı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, duruşmanın bir kez daha ertelendiğini ve yeni tarihin 20 Mayıs olduğunu bildirdi. Akıntı, Öztürk ile hem telefonda hem de yüz yüze görüştüğünü, aynı zamanda ailesiyle de düzenli temas halinde olduklarını kaydetti.

Presley: "Öztürk'ün tutuklanma nedeni, açık bir ifade özgürlüğü ihlalidir"

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley, 22 Nisan'da Louisiana'da gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ü ziyaret etti. İngiltere merkezli haber kuruluşu BBC'ye konuşan Pressley, Öztürk'ün ruh halinin iyi olduğunu kaydetti.

Massachusetts eyaletini temsil eden Pressley, görüşmenin büyük bölümünde Öztürk'ün kendi durumunu anlatmak yerine, birlikte kaldığı diğer kadınların haklarını savunduğunu vurguladı.

Pressley, Rümeysa Öztürk'ün hiçbir suçtan hüküm giymemesine rağmen gözaltında tutulduğunu ve bu süreçte anayasal haklarının ihlal edildiğini savundu. Öztürk'ün sadece Filistin halkının insan haklarına dikkat çeken bir görüş yazısında imzasının bulunmasının "tek sözde suç" olarak görüldüğünü belirten Pressley, "Bu, açık bir ifade özgürlüğü ihlalidir" dedi.