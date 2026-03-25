Rus Dronları Estonya ve Letonya'ya Düştü
Rus Dronları Estonya ve Letonya'ya Düştü

25.03.2026 15:43
Estonya'daki dron, Auvere santralinin bacasına çarptı; Letonya'da ise başka bir dron tespit edildi.

Rus hava sahasından gelen dronların Estonya ve Letonya'da düştüğü, bunlardan birinin Estonya'daki Auvere elektrik santralinin bacasına çarptığı belirtildi.

Estonya kamu yayıncısı ERR'nin haberine göre, Rusya hava sahasından Estonya'ya giren bir dron, sabah erken saatlerde Ida-Viru bölgesindeki Auvere elektrik santralinin bacasına çarptı.

Olayda yaralanan olmazken, enerji altyapısında da herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Savcılık, ilk bulgulara göre dronun özellikle Auvere santralini ya da genel olarak Estonya'yı hedef almadığını ve soruşturmanın süreceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Liisa-Ly Pakosta, hükümetin konuyla ilgili acil toplantı yapacağını bildirdi.

Estonya İç Güvenlik Servisi Genel Müdürü Margo Palloson, dronun Estonya hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra Auvere'deki bacaya çarptığını ve çarpışma sırasında bir patlama meydana geldiğini belirterek, "Dron enkazında yapılan ilk inceleme, bunun Ukrayna menşeli olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Enerji şirketi Enefit Power ise santralde acil bir hasar bulunmadığını ve olayın Estonya'nın elektrik sistemine önemli bir etkisi olmayacağını açıkladı.

Rusya'dan gelen dron Letonya topraklarına düştü

Letonya Savunma Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Rusya'dan Letonya hava sahasına giren yabancı bir dronun Letonya Hava Kuvvetlerince tespit edildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, erken uyarı sistemlerinin Kraslava bölgesinde patlamaya benzer bir ses algıladığı belirtilerek "Ulusal Silahlı Kuvvetler, Devlet Polisi ve Sınır Muhafızları birimleri olay yerinde bulunuyor. Bölgede drona ait enkaz parçaları tespit edildi. Sivil güvenliğe ve Letonya hava sahasına yönelik ilave bir tehdit tespit edilmedi." ifadeleri kullanıldı.

Letonya'nın kamu yayıncısı LSM'nin haberine göre, söz konusu dron yerel saatle 02.30 civarında Kraslava bölgesindeki Dobrocina köyü yakınlarında düştü.

Yetkililer, yerel saatle 00.50 civarında Belarus yönünden ülke hava sahasına girip, Rusya'ya dönen bir başka cismin daha tespit edildiğini belirtti.

Letonya Başbakanı Evika Silina, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olayın soruşturması devam ediyor ancak ilk bilgilere göre Ukrayna'ya ait bir dronun, Letonya topraklarına girmiş ve düşmüş olabileceği anlaşılıyor." ifadesine yer verdi.

Öte yandan, Litvanya'da da 23 Mart'ta Belarus sınırı yakınındaki Varena bölgesinde bir dron düşmüş, yetkililer, daha sonra dronun Ukrayna'ya ait olduğunu, Rus hedeflerine yönelik saldırılar sırasında rotasından saptığını doğrulamıştı.

Kaynak: AA

    
Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Fenerbahçe’den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu Fenerbahçe'den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı

16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
15:55
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım!
15:19
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:21
Savaş Filipinleri fena vurdu Benzin bitti, halk tabana kuvvet
Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet
