Rus Genelkurmay Başkanı: ABD, Ukrayna çatışmasını uzatmayı amaçlıyor

MOSKOVA, 22 Aralık (Xinhua) -- Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, yabancı askeri ateşelere yönelik bir brifing sırasında Washington'ın kasıtlı olarak Ukrayna çatışmasını uzattığını söyledi.

Gerasimov, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Washington, Ukrayna çatışmasını uzatmayı amaçlayan bir politika izliyor. Bu amaçla ABD, Ukrayna'ya önemli düzeyde askeri yardımda bulunuyor" dedi.

Gerasimov ayrıca "ABD'nin ve müttefiklerinin hegemonyasının aşamalı olarak sona erdiği yeni bir çok kutuplu dünyanın" kurulması gibi büyük değişimlerin de yaşandığını vurguladı.

Gerasimov, "Washington, Batı merkezli dünyayı ne pahasına olursa olsun korumaya, küresel egemenliğini sağlamaya ve kendi şartlarını diğer ülkelere dayatma kabiliyetini sürdürüp diğer ülkelerin güvenlik sektöründeki meşru çıkarlarını bastırmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.