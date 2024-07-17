Rus Gönüllüler Eskişehir Parkını Temizledi - Son Dakika
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Rus Gönüllüler Eskişehir Parkını Temizledi

Eskişehir'de yaşayan Rus asıllı Veronica Aydın ve arkadaşları, Dede Korkut Parkı'ndaki çöpleri temizleyerek çevre duyarlılığı gösterdi. Aydın, parkın temizlenmesi için 3 gün boyunca çalıştıklarını belirtti.

17.07.2024 18:42
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Eskişehir'de yaşayan Rus'un çevre duyarlılığı

Valilik ve belediye ekiplerine arkadaşları ile birlikte desek verip Dede Korkut Parkı'nı çöplerden temizlediler

Adeta gözyaşlarıyla çöp yığınlarını 3 günde temizleyen Veronica Aydın:

"3 gündür çöp topluyoruz"

"Milli maçın ardından park çok pis ve çöplerle doluydu"

"Park için üzüldük, çünkü biz bu şehri seviyoruz, burada yaşıyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan Rus asıllı Veronica Aydın, A Milli Futbol Takımı'nın maçlarının da izlendiği parkta karşılaştığı çöpleri gördüğünde ağladığını ve 3 gün boyunca ekiplerle birlikte temizlik yaptığını belirtti.

Eskişehir'de bulunan Dede Korkut Parkı'nda kurulan dev ekranda izlenen vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını takip etmişti. Binlerce kişinin coşkusunu yaşadığı parkta, maçların ardından ise kötü çevreye atılan çöpler kötü manzaralar oluşturdu. Bilinçsiz vatandaşları bıraktığı çöpler görevliler ve bilinçli vatandaşlarca toplandı. Parka yakın bir noktada ikamet eden Rus asıllı Veronica Aydın, çöp yığınlarından dolayı ağladığını belirtti. Valilik ve belediye ekipleriyle arkadaşlarıyla yardım eden Aydın, 3 günde parkın temizlendiğini ifade etti.

"3 gündür çöp topluyoruz"

Rus asıllı Veronica Aydın, parkta her gün spor yaptığını ve parkın durumunu gördükten sonra zaman zaman gözyaşlarını tutamadığını belirten Veronica Aydın, "Maçtan sonra parkta biliyorsunuz maçları izlemişler. Ertesi gün çok pis ve çöpler doluydu. Her zaman zaten bu vardı. O kadar kalabalık oldu ki belediye elemanları yetişemedi. Manzarası, durumu çok ağlanası boyuttaydı. Biz bayağı üzüldük çünkü biz bu şehri seviyoruz, burada yaşıyoruz. Biz buraya spor yapmaya, çocukları eğlendirmeye geliyoruz. O yüzden bu bizim için üzücü bir durum. Gelen insanlar çöpü bırakıyorlar. Sabah gelip çöpleri toplayacaklar sonuçta bunun için maaş alıyorlar diye düşünüyorlar, bu yanlış bir şey. 3 gündür çöp topluyoruz" dedi.

"Bilinçsiz ve duyarsız yani çevre kirliliğinde sözün bittiği yerdeyiz"

Parkın kötü görüntüye şahit olduğunu ve kendisinin de çöp topladığını belirten Halit Andaç, "Ben sabah spor yapmak için 7'de burada dolaşıyorum. En önce geldiğimde vahim durumunu ben gördüm. İnsanlar bırakın maç seyretmiş olduğu yeri en uzak köşede bile çöp tenekesini ya da kuruyemiş yemiş atmış. Çok bilinçsiz ve duyarsız yani çevre kirliliğinde sözün bittiği yerdeyiz. Bana göre Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kesinlikle cezai müeyyide uygulanmalı. Sigara izmariti attı hemen 100 lira, 500 lira ceza. Cezasız Türkiye'de bu iş olmayacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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