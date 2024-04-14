MOSKOVA, 14 Nisan (Xinhua) -- Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Pazar günü yaptığı açıklamada, Rus havayolu şirketlerinin İsrail, Irak ve Ürdün'e uçuşlarının bölgesel gerginlikler nedeniyle askıya alındığını duyurdu.
Ajansın sosyal medya kanalından yapılan açıklamada, bu ülkelerin hava sahasını kullanan Rus havayolu şirketlerinin bu tür uçuşlarının ve transit uçuşlarının "kısıtlamalar kaldırılana kadar askıya alındığı" belirtildi.
İran, İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki konsolosluğunu bombalamasına karşılık olarak İsrail'e insansız hava araçları ve füzeler fırlattığını bildirmişti.
Son Dakika › Güncel › Rus havayolu şirketlerinin İsrail, Irak ve Ürdün'e uçuşları askıya alındı - Son Dakika
Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polisleri çok seven 11 yaşındaki Edanur'un doğum gününü kutlamak için sürpriz bir jest yaptı. Edanur'un mutluluğu gözlerinden okunurken, ailesi ve genç kız, Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkürlerini iletti.
Erzurum'da 2024 yılının ilk 3 aylık döneminde polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı belirlendi. Mart ayında 100 ölümlü-yaralamalı kaza gerçekleşti. Ayrıca, 194 maddi hasarlı kaza ve bu kazalarda 1 kişi öldü, 169 kişi yaralandı. 2024 yılı 3 aylık dönemde ise toplamda 274 ölümlü-yaralamalı kaza, 602 maddi hasarlı kaza ve bu kazalarda 2 kişi öldü, 469 kişi yaralandı.
Hatay'da yaşanan asrın felaketinde annesini ve bacağını kaybeden Emine Kahramanoğulları, yeni yuvası olan konteynerinde protez bacağıyla hayat mücadelesine devam ediyor. Kahramanoğulları, yaşadığı olumsuzluklara rağmen hayata tutunmaya çalışanlara örnek olmak istiyor.
Devletin korunmasındaki görme ve bedensel engelli Berna Deligöz, 2 yıllık çabası sonrası hafız oldu ve umreye gitme hayaline kavuştu. Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde yaşayan Deligöz, Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi'nin destekleriyle umre ziyaretine gönderildi.
Ardahan'ın içinden geçip Gürcistan'dan Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin debisi yükseldi, Ardahan Ovası göl oldu. Nehrin taşmasıyla Ardahan Ovası suyla doldu. Her yıl Mart ve Nisan aylarında eriyen kar suları Kura Nehri'nde eşsiz bir manzara oluşturuyor. Kura Nehri'nin taşması sonucu etrafındaki meralar sular altında kalırken, göle dönen ova DRONE ile görüntülendi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2024 yılı Mart ayı hava trafiği rakamlarını açıkladı. Erzurum Havaalanında 2024 yılının üçüncü ayında 616 uçuş gerçekleşti ve toplam 87 bin 251 kişi uçtu. Bir ayda Erzurum Havalimanından 610 iç hat ve 6 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılında aynı dönemde toplam 600 iç hat uçuşu gerçekleşti. Erzurum'da 1 ayda 87 bin 25 iç hatlar ve 226 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2023 yılında aynı dönemde bir ayda 78 bin 664 yolcu hareketi oldu. 1 ay içinde Erzurum Havalimanında 547 ticari uçak trafiği gerçekleşti. 682 ton yük trafiği oldu. Bu yükler bagaj, kargo ve posta olarak ifade ediliyor. 2024 yılının Ocak ayında ise 9 ton kargo trafiği gerçekleşti. Erzurum havaalanında 2024 yılının ilk 3 ayında bin 907 uçuş, 297 bin 732 yolcu ve bin 699 ticari uçuş yapıldı. Bir önceki yıla göre rakamlarda genel anlamda artış olduğu gözlendi.
Mersin'de düzenlenen FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four sona erdi. Fenerbahçe Alagöz Holding, final maçında Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de takımı destekledi.
Kırşehir Belediyesi Kadın Emek Pazarı'nda ücretsiz dükkan tahsisi için başvurular bugün başladı. Kadınlar, 19 Nisan'a kadar başvurularını yapabilecekler.
Sizin düşünceleriniz neler ?