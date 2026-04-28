Rus milyardere ait süperyat, Hürmüz Boğazı ablukasını aştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ve yaptırım listelerinde yer alan milyarder Aleksey Mordaşov ile bağlantılı Nord adlı süperyat, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaya rağmen Dubai'den Umman'ın başkenti Maskat'a geçti. 142 metre uzunluğundaki yat, 24 Nisan Cuma gecesi Dubai'den ayrıldı ve 26 Nisan Pazar sabahı Maskat'taki Al Mouj marinasına ulaştı.

Hürmüz Boğazı, dünya ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikinin yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik bir deniz yolu. Ancak İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle bölgedeki deniz trafiği savaş öncesi seviyelerin çok altında. İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın abluka açıklamasının ardından geçişleri kısıtlıyor. Bu durum enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açtı; Brent petrolün varil fiyatı 109 dolara yükseldi.

Nord'un resmi sahibi Mordaşov görünmese de yatın kayıtları, 2022'de Mordaşov'un eşine ait bir şirket üzerine kayıtlı olduğunu gösteriyor. Forbes'a göre serveti yaklaşık 37 milyar dolar olan Mordaşov, Rus çelik şirketi Severstal'ın yönetim kurulu başkanı ve Ukrayna işgalinin ardından yaptırım listelerine alınmıştı. 500 milyon dolardan fazla değere sahip olduğu tahmin edilen yatta yüzme havuzu, denizaltı ve helikopter pisti bulunuyor.

Nord'un geçişi, İran'ın Rusya ile üst düzey temaslarını artırdığı bir döneme denk geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da İran heyetini ağırladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, görüşmeyi 'stratejik ortaklık' olarak nitelendirdi.