Rus Ordusu Donetsk Bölgesinde Kontrolü Sağladı - Son Dakika
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Rus Ordusu Donetsk Bölgesinde Kontrolü Sağladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Razdolovka yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı. Açıklamada, Ukrayna ordusuna yönelik yapılan saldırılarda elektrik tesisleri, askeri havaalanlarının altyapısı, silah lojistik merkezleri ve askeri birimlerin vurulduğu belirtildi. Ayrıca, son bir haftada 2 savaş uçağı ve 589 İHA'nın vurulduğu ve 56 Ukraynalı askerin teslim olduğu ifade edildi. Toplamda ise Ukrayna ordusuna ait birçok uçak, helikopter, tank, füze sistemi ve askeri araçların imha edildiği bildirildi.

28.06.2024 17:51
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Razdolovka yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 22-28 Haziran'da Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Son konusu tarihlerde Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile 17 saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu saldırılarda elektrik tesisleri, askeri havaalanlarının altyapısı, Batı üretimli silahların lojistik merkezleri, insansız hava ve deniz araçlarının üretim ve saklama atölyeleri, Ukraynalı askerler ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma merkezlerinin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Güney Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Razdolovka yerleşim birimini kurtardı ve avantajlı pozisyonlar elde etti." ifadesine yer verildi.

Son bir haftada Ukrayna ordusuna ait 2 adet "Mig-29" tipi savaş uçağı ve 589 İHA'nın vurulduğu aktarılan açıklamada, 56 Ukraynalı askerin teslim olduğu aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 615 uçak, 276 helikopter, 26 bin 777 İHA, 533 hava savunma füze sistemi, 16 bin 446 tank ve zırhlı araç, 1357 çok namlulu roketatar, 11 bin 20 obüs ve havan topu ile 23 bin 49 özel askeri araç imha edildi."

Kaynak: AA

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