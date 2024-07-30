Rus Ordusu Donetsk'te Lenin Yerleşim Birimini Ele Geçirdi - Son Dakika
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Rus Ordusu Donetsk'te Lenin Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk'te Lenin yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı. Bakanlık, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da gerçekleştirdiği aktif operasyonlar sonucunda Lenin yerleşim biriminin kurtarıldığını belirtti. Ayrıca, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da bugüne kadar imha ettiği uçak, helikopter, insansız hava aracı, hava savunma füze sistemi, tank, zırhlı araç, roketatar, obüs, havan topu ve özel askeri araç sayıları da açıklandı.

30.07.2024 13:41
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk'te Lenin yerleşim birimini ele geçirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Çatışma alanında, Rus askeri birliklerinin önemli yerleri ele geçirdiği aktarılan açıklamada, "Aktif operasyonlar sonucunda 'Merkez' askeri birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Lenin yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'da bugüne kadar 631 uçak, 278 helikopter, 28 bin 692 insansız hava aracı, 556 hava savunma füze sistemi, 16 bin 725 tank ve zırhlı araç, 1393 çok namlulu roketatar, 12 bin 567 obüs ve havan topu, 24 bin 201 özel askeri aracı imha ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rus Ordusu Donetsk'te Lenin Yerleşim Birimini Ele Geçirdi - Son Dakika

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