Rus Ordusu Ukrayna'da 4 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi - Son Dakika
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Rus Ordusu Ukrayna'da 4 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rus Ordusu Ukrayna\'da 4 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'da 4 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi. Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlediği belirtilen açıklamada, yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla 25 saldırı düzenlendiği ve birçok askeri unsurun vurulduğu aktarıldı.

31.05.2024 18:21
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Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'da 4 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 25-31 Mayıs'ta Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlediği belirtilen açıklamada, "Batı Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, son haftada Harkiv bölgesinde Berestovoye ve İvanovka yerleşim birimlerini, Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler de Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Arhangelskoye ve Netaylovo yerleşim birimlerini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, son bir haftada Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile 25 saldırı düzenlendiği ve bu saldırılarda komuta merkezleri, askeri havaalanı unsurları, hava savunma araçları, cephanelikler, yakıt depoları, insansız hava ve deniz araçlarının üretim ve saklama atölyeleri, Ukraynalı askerler ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma merkezlerinin vurulduğu aktarıldı.

Son bir haftada Ukrayna'ya ait 2 "Mig-29" ve 2 "Su-27" tipi savaş uçağı ile 312 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, 45 Ukraynalı askerin teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 607 uçak, 274 helikopter, 24 bin 902 İHA, 524 hava savunma füze sistemi, 16 bin 208 tank ve zırhlı araç, 1325 çok namlulu roketatar, 9 bin 972 obüs ve havan topu ile 22 bin 135 özel askeri araç imha edildi." bilgisi verildi.

Kaynak: AA

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