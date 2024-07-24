Rus Sosyal Medya Fenomeni Tatiana Ozolina'nın Ölümüyle Sonuçlanan Kaza - Son Dakika
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Rus Sosyal Medya Fenomeni Tatiana Ozolina'nın Ölümüyle Sonuçlanan Kaza

Muğla'da meydana gelen kazada Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina hayatını kaybetti. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Onur Obut ise tedavisinin ardından taburcu edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Obut'un ifadesine göre, Ozolina ve Rus uyruklu S.K'yi Türkiye'yi gezdirmek için davet etmişlerdir. Kazanın nasıl meydana geldiği ise henüz netlik kazanmamıştır. Rus kadının cenazesinin ise henüz yakınları tarafından teslim alınmadığı belirtilmiştir.

24.07.2024 15:05
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Muğla'da Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın (38) hayatını kaybettiği kazada yaralanan ve taburcu edildikten sonra gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Motosikletinin Milas ilçesinde Ozolina'nın motosikletiyle çarpışması sonucu yaralanan Onur Obut (29) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Obuk, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Obut'un, ifadesinde, sosyal medyadan uzun süredir tanıştıkları Ozolina ve Rus uyruklu S.K'yi Türkiye'yi gezdirmek için davet ettiğini söylediği öğrenildi.

İstanbul'da başlayan seyahatleri sırasında Milas ilçe sınırlarına girdiklerinde geride kalan S.K'yi beklemek için yavaşladığını anlatan Obut'un, o sırada arkadan gelen Ozolina'nın kendisine çarparak savrulduğu iddiasında bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürülen Rus kadının cenazesinin henüz yakınları tarafından teslim alınmadığı belirtildi.

Olay

Onur Obut'un kullandığı 01 ATM 970 plakalı motosiklet, Söke-Milas kara yolu Sarıçay mevkisinde 22 Temmuz'da sosyal medya mecralarında "Moto Tanya" ismiyle hesapları bulunan, çok sayıda takipçisi olan Tatiana Ozolina yönetimindeki 4898 AM 55 plakalı motosikletle çarpışmış, kazada Ozolina yaşamını yitirmiş, Obut ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rus Sosyal Medya Fenomeni Tatiana Ozolina'nın Ölümüyle Sonuçlanan Kaza - Son Dakika

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