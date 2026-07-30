Rüşdi'ye Saldıran Matar Suçlu Bulundu

ABD'de mahkeme, "Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Hindistan doğumlu İngiliz-Amerikalı yazar Salman Rüşdi'ye 2022'de bıçaklı saldırıda bulunan kişiyi "uluslararası terör eylemine iştirak" dahil hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu buldu.

Rüşdi'ye 2022'de bıçaklı saldırıda bulunan Lübnan asıllı ABD vatandaşı Hadi Matar'ın davası ABD'nin New York kentinde görüldü.

Mahkeme jürisi, birkaç saat süren müzakerelerin ardından Matar'ı "uluslararası terör eylemine iştirak" suçlaması dahil hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu buldu.

Savcılık, mahkemeye sunduğu delillerde, Matar'ın 2021-2022 yıllarında mesajlaşma uygulamalarında görüştüğü kişilerle İran İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin 1989'da Rüşdi'nin "Şeytan Ayetleri" adlı kitabı nedeniyle verdiği fetvayı gündeme getirdiğini belirtti.

Mesajlarda Matar'ın, Hizbullah'ın öldürülen lideri Hasan Nasrallah'ın 2006'daki benzer açıklamalarına da atıfta bulunduğunu aktaran savcılık, sanığın odasında ve bilgisayarında bulunan fotoğrafların Hizbullah'a destek verdiğini gösterdiğini kaydetti.

Savcılık, söz konusu delillerin Matar'ın "Rüşdi'yi öldürmeyi aylarca planladığını" ortaya koyduğunu ifade etti.

Daha önce cinayete teşebbüs suçundan 25 yıl hapse çarptırılan 28 yaşındaki Matar'ın federal terör davasındaki cezasına ilişkin duruşmanın 3 Kasım'da yapılması planlanıyor. Matar, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Saldırı

Uzun süredir New York'ta yaşayan Rüşdi, 12 Ağustos 2022'de Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Biri boynundan olmak üzere 10'dan fazla bıçak darbesine maruz kalan Rüşdi, karaciğeri ile bir kolundan ciddi yara görmüş ve bir gözünü kaybetmişti.

Matar, 14 Ağustos 2022'de ilk çıktığı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etmişti.

Rüşdi, Haziran 2023'te BBC Newshour'a, Matar ile mahkemede yüzleşmek isteyip istemediğinden emin olmadığını söylemişti.

1980'lerde yazdığı "Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti. Humeyni'den sonra ülke liderliği makamına gelen Ali Hamaney de Rüşdi hakkındaki fetvanın değiştirilemez olduğunu belirtmişti.