Rüşvet Operasyonu: 8 Şüpheli Aranıyor - Son Dakika
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Rüşvet Operasyonu: 8 Şüpheli Aranıyor

İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 39 kişi gözaltına alındı, arama çalışmaları sürüyor.

13.01.2025 14:16
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aralarında örgütün sözde lideri Aziz İhsan Aktaş'ın da olduğu 8 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Başsavcılıkça, Aktaş'ın sözde liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı ve Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Beltaş çalışanlarının aralarında bulunduğu 39 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında adreslerde arama çalışması yapılıyor.

Balıkesir Altınok'ta gözaltına alınan Akpolat, polis ekipleri eşliğinde ifadesi alınmak üzere İstanbul'a getiriliyor.

Akpolat'ın evinde ve makam odasında polis ekiplerince arama ve inceleme yapıldığı öğrenildi.

Örgütün sözde lideri Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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